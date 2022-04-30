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新冠肺炎擬從第5類傳染病降級 陳時中：有這樣的考慮

聯合報 / 記者沈能元許政榆／台北即時報導
陳時中說，新冠肺炎從第五類傳染病降至第四類，都有這樣的考慮。記者許政榆／攝影
陳時中說，新冠肺炎從第五類傳染病降至第四類，都有這樣的考慮。記者許政榆／攝影

新冠肺炎疫情尚未看到頂點，但為降低第一線衛生單位人員的工作壓力，前疾管局長蘇益仁呼籲，現在染疫患者高達99.6%都是輕症，且重症及死亡率已降至萬分之3，接近流感，認為應將新冠肺炎從第5類法定傳染病，降為第4類，否則確診者太多會讓一線防疫體系崩潰。另有專家認為，若要脫掉口罩，必須要觀察到明年。

指揮官陳時中說，新冠肺炎從第五類傳染病降至第四類，都有這樣的考慮，而這樣的情形，日子一定會到，但實施的時間還要看是在哪個點。至於口罩這部分，隨未來變化，不會說口罩大家不要戴，但有些地方不強制戴，將朝這方式來走。

新冠肺炎 COVID-19

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