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教學文／自主回報疫調明起上路 陳時中：填寫資料多一定要正確

聯合報 / 記者沈能元許政榆／台北即時報導
陳時中說，就以往經驗觀察，若填寫資料錯誤，將讓整體行政程序增加很多，收到疫調居隔單或後續診療安排就會減慢，因此特別說明程序，提醒大家注意要填哪些資料。圖／指揮中心提供
陳時中說，就以往經驗觀察，若填寫資料錯誤，將讓整體行政程序增加很多，收到疫調居隔單或後續診療安排就會減慢，因此特別說明程序，提醒大家注意要填哪些資料。圖／指揮中心提供

自主回報疫調機制明天上路，指揮中心今公布填報流程。指揮官陳時中說，就以往經驗觀察，若填寫資料錯誤，將讓整體行政程序增加很多，收到疫調居隔單或後續診療安排就會減慢，因此特別說明程序，提醒大家注意要填哪些資料。

確診個案自主回報疫調系統。圖／指揮中心提供
確診個案自主回報疫調系統。圖／指揮中心提供

指揮中心發言人莊人祥說，確診個案自主回報疫調系統明起運作，當民眾到醫院或採檢站採檢時，通常採檢時，醫院會要求留下手機，另外投保時，健保署也有個案當時投保的資料，但可能投保很多年了，務必請民眾採檢時留下最新手機號碼。

當留存後手機後，當檢驗PCR陽性，將由健保署連到疾管署系統，用手簡訊發送門號，為「您為確診個案，請到確診網站主動回報密切接觸者資料，通知聯絡資料等」下面有網址以bbs開頭，縮寫是「希望阻斷傳播鏈從自己開始」的意涵，按下去可確認進入系統填報資料，特別說明，怕很多人覺得是詐騙網址，特別說明清楚。

確診個案自主回報疫調系統。圖／指揮中心提供
確診個案自主回報疫調系統。圖／指揮中心提供
確診個案自主回報疫調系統。圖／指揮中心提供
確診個案自主回報疫調系統。圖／指揮中心提供
確診個案自主回報疫調系統。圖／指揮中心提供
確診個案自主回報疫調系統。圖／指揮中心提供
確診個案自主回報疫調系統。圖／指揮中心提供
確診個案自主回報疫調系統。圖／指揮中心提供
確診個案自主回報疫調系統。圖／指揮中心提供
確診個案自主回報疫調系統。圖／指揮中心提供

莊人祥說，進到系統後，會讓個案填入身分證號碼或居留證後6碼做身份驗證，這填對才可進去，送出後會把個人資料用隱碼方式呈現，請核對一下名字還有身分證跟手機號碼。這部分會先用法源依據跟個資蒐集告知民眾為何要搜集，也會針對後續要你提供目前是否屬於急性期或有無警訊表徵，需要立即就醫等等狀況，可立刻讓我們知道，上面都可填，兒童徵兆也有特別提出。

其中也特別讓可以勾選是否為孕婦，有無接受血液透析，65歲以上或獨居等選項，這些選項可讓衛生局幫評估是否送醫或集中檢疫所來回報。接下來會告訴個案如何匡列密切接觸者，發病日前2天，如果有症狀用發病日，若無症狀用採檢日推斷前2天，這期間去回想你有無同住家人，有碰到面的，有兩人同時沒適當戴口罩防護下超過15分鐘要匡列進去。工作或學校都可以寫進去。

莊人祥說，確診個案自主回報疫調系統明起運作，當民眾到醫院或採檢站採檢時，通常採檢時，醫院會要求留下手機，另外投保時，健保署也有個案當時投保的資料，但可能投保很多年了，務必請民眾採檢時留下最新手機號碼。圖／指揮中心提供
莊人祥說，確診個案自主回報疫調系統明起運作，當民眾到醫院或採檢站採檢時，通常採檢時，醫院會要求留下手機，另外投保時，健保署也有個案當時投保的資料，但可能投保很多年了，務必請民眾採檢時留下最新手機號碼。圖／指揮中心提供

莊人祥說，大致上個案要填的資料、手機號碼、居住地址、身分別，最多填3個學校或公司，如果要填寫代收或法定代理人資料，也會同步通知他們，若你要寫同住家人，有些年紀較小的需要法定代理人資料，這系統搜集疫調單四大題，基本資料，最早出現症狀或檢驗陽性，是否慢性疾病或懷孕等訊息，會衛教傳達，告訴你說這段期間3+4，如果你確診後，可到台灣社交距離App上傳隨機ID，跟當初你接觸的人也能收到訊息。

陳時中說，填寫資料從一開始身份驗證，在填寫你同住家人，再來做所謂同班同學，一起上班的，把基本資料，包括不到20歲需要通知的法定代理人資料也填入，後續資訊化可更迅速正確傳給重要的人。

有民眾反映，很多人手機門號是公司的，健保快易通APP需要自己門號才能登入，若被匡列無法出門、無法用讀卡機，採檢查詢管道可以放寬？

莊人祥說，自己也是用公司手機，的確無法直接認證，但可以到健保署網站用自然人憑證。陳時中說，運用資訊這件事困擾很多，指揮中心會再了解一下，但希望民眾在未染疫前先準備，關於此個案會再看如何解決。

新冠肺炎 COVID-19

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