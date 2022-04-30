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台中+756！府會聚餐已5確診傳染鏈擴大 下午3時說明

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
中央疫情指揮中心今宣布，本土新增1萬5033例，其中台中新增756例。圖／中央疫情指揮中心提供
中央疫情指揮中心今宣布，本土新增1萬5033例，其中台中新增756例。圖／中央疫情指揮中心提供

本土今新增1萬5033例，其中台中新增756例，台中府會聚餐感染鏈擴大，今證實同場26日府會聚餐的台中市議員王立任確診，江肇國快篩陽性，到醫院PCR採檢中，累計同場已有5確診，台中市議會大清消，議會人人自危，盼設快篩站；詳細狀況下午3時台中市疫情指揮中心記者會說明。

台中市政府說明，陳佳君在28日因喉嚨痛、流鼻水及輕微發燒，當晚快篩陽性，隨即由同住家人載至醫院PCR陽性確診，Ct值為9.4，傳染力非常的高，即通知市府，並也已請發病日前兩晚，也就是4月26日至28日有業務接觸人員盡速自行快篩，她也將確診資訊上傳衛生局疫調表單，並申請居家照護。

台中市衛生局長曾梓展說明，陳佳君26日晚間參與府會聚餐，同場20多人快篩，其中昨天楊振昇和一名議會人員快篩陽性，後兩人經赴醫院PCR採檢均為陽性確診。

台中市副議長顏莉敏、市議員王立任、江肇國等3人因與陳佳君26日同場聚餐，經快篩陰性，主動居家隔離，昨起自主防疫四天。

王立任今天在臉書上發文，他昨天開始自主3+4隔離，今天出現些微咳嗽及喉嚨乾癢的症狀，快篩陽性，隨即搭乘防疫計程車前往醫院PCR陽性。他症狀很輕微，但一定會嚴格遵守中央的防疫規範，已通知所有服務處人員居家隔離，也要慎重地跟這幾天有跟他接觸的鄉親說抱歉。

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