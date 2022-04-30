竹市+125確診 新增2例中症個案
疫情持續延燒，新竹市今天新增125名確診個案，今年已累計847名確診個案。新竹市今年以來確診個案以輕症、無症狀為主，但今天公布新增2例中症個案，仍住院中確診者有60人，採居家照護之確診者共486人；另，有因密切接觸而居家隔離共555人。
竹市府衛生局指出，竹市目前有24校因確診持續停課或停班中。民眾關心新竹市各級學校、補習班、幼兒園暫停實體課程（停課）訊息，與6至11歲疫苗施打相關資訊，皆可上「新竹市教育網」( https://www.hc.edu.tw )查詢。
衛生局說，民眾若自覺有相關確診症狀，可自行至國軍社區篩檢站採檢，該站昨日共計篩檢372人，已檢測出53人陽性，均依中央疫情指揮中心相關規定完成通報及疫調等相關作業。
衛生局表示，無論是一般民眾、居家隔離、居家檢疫或是確診者，即日起歡迎所有民眾加入「新竹市居家照護關懷line@」( https://line.me/ti/p/@home_care_hc )，以單一窗口處理防疫期間的必要需求。
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