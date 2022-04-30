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4月30日疫情整理包／本土+15033！台中新聞局長鄭照新中鏢 花蓮居家照護18人失聯

聯合新聞網 / 綜合報導

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增1萬5149例COVID-19確定病例，分別為1萬5033例本土個案及116例境外移入(111例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增3例死亡。

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國內COVID-19疫情持續，教育部今天晚間公布最新確診學生統計，新增1528例，各級學校累計達1萬2889名學生染疫，全國共1417校全校或部分班級停課。

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目前新北居隔轉型仍未定案，今天居家隔離列管數達3萬2658人、居家照護執行中1萬5069人、5797人採檢陽性，確診數仍維持全國第一，其中居隔列管人數相較昨天再增加2030人，公衛負擔仍持續增加。

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桃園市今天新增國COVID-19本土確診個案2193例，鄭文燦表示，今天新增確診比較重要的個案有中壢某工廠移工確診，全場993名員工做PCR，採檢後42人確診其中38人是移工，目前還有439位檢驗中。這個職場一樣是群聚感染，希望各工廠要落實健康管理、分艙分流和做好移工宿舍管理。

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疫情持續延燒，新竹市今天新增125名確診個案，今年已累計847名確診個案。新竹市今年以來確診個案以輕症、無症狀為主，但今天公布新增2例中症個案，仍住院中確診者有60人，採居家照護之確診者共486人；另，有因密切接觸而居家隔離共555人。

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新竹縣今（30日）新增195例新冠肺炎本土確診案例，分別為110名男性和85名女性，均為輕症或無症狀，12歲以下40人，65歲以上11人，仍以青壯年為多數。無症狀者有120人，約占6成。目前新竹縣居家隔離人數為976人，居家照護人數為554人。

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苗栗縣今天新增89例確診，其中男性54人、女性35人，確診個案多數為青壯年，半數以上為無症狀或輕症，個案分布在14個鄉鎮市，其中頭份24例、竹南17例、苗栗12例、後龍10例，其餘鄉鎮確診數都在個位數。衛生局表示，5月2日起縣內各合約院所受理6到11歲孩童接種莫德納疫苗。

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台中市長盧秀燕今天居隔中，她在下午三時透過視訊宣布，台中今天新增756例確診。盧秀燕說，台中府會4月26日聚餐感染鏈擴大，同場24人，包括文化局長陳佳君、教育局長楊振昇以及4名議會人士確診，累計同場已有6確診，呼籲接觸者若後續有症狀可再篩驗，若為陽性，請通知防疫單位。

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台中今天新增756例確診，台中市政府公布20處確診者處熱點足跡，包括逢甲大學體育館、靜宜大學、中興大學綜合教學大樓等3大學入列。提醒市民，外出落實防疫規定，戴好口罩、維持安全距離。

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彰化今天公布新增新冠肺炎確診人數為158人，由於校園確診人數攀升，在大量匡列後讓快篩試劑面臨不足，彰化縣向中央求救，衛生局長葉彥伯說，這幾天獲得中央回應，將採實報實銷的方式配發快篩劑，依匡列隔離人數造冊提報，中央就會依造提報的名冊配發，至於幼兒園快篩劑的部分，則由衛生局負責處理。

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南投縣政府今天確診43人，有2例在外縣市。旅遊團傳染鏈擴大，除了昨天澎湖團確診外，又有一團18人到金門旅遊，接連有3名團員確診。一名小一學童因同班同學確診而居家隔離，出現腹瀉、高燒、咳嗽昨晚確診，同班學生陰轉陽已有2人，衛生局正密切監測其他學生健康狀況。

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雲林縣今天確診人數首度破百，共155例，整個疫情詳情，縣府今天下午3點召開直播記者會對外說明，其中一度傳出一名六歲孩童中症，經送醫診為輕症，虛驚一場，縣長張麗善強調，全國確診人數飆高，地方政府首要工作就是「減災」避免重症。

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中央流行疫情指揮中心今天公布全國本土新增15033例；嘉義市新增33例確診個案，包含12歲以下12例，12~64歲21例。其中17例為確診個案的密切接觸者，於居家隔離期間陰轉陽或匡列居隔採檢PCR陽性；9例曾接觸外縣市確診者；6例因有症狀就醫採檢PCR陽性、1例無症狀自行快篩。為提升防疫嘉義市政府衛生局推出「健康+1帖」以提升免疫力加強防疫。

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嘉義縣長翁章梁下午線上記者會，公布85例確診，創單日新高，其中居隔陰轉陽12人，接觸者採檢34人，症狀採檢39人，感染源不明人數比例高達4成5，「敵暗我明，病毒就在你我身邊，只有打好疫苗，才有基礎保護。」

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衛生局長許以霖也說明台南市今(30)日新增280名COVID-19本土個案，包含135例男性個案、145例女性個案，年齡介於未滿10歲至80多歲，未滿10歲有21位佔7.5%，10多歲有23位佔8.2%，20多歲74位佔26.4%，30多歲69位佔26.6%，40多歲48位佔17.1%等，以中壯年居多，發病日介於4月20日至29日，當中63例為無症狀感染。280名個案中有31位為經匡列為居家隔離者採檢後確診，21位為職場接觸個案、19人為親友接觸個案、1位為校園接觸個案；另有208名疫調中個案。

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高雄市今天新增449例，市長陳其邁說，高雄市疫情仍是平緩、漸進往上增加，會把疫情影響生活層面降至最小，把高風險族群照顧好，更確保醫療量能。

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屏東縣今新增133例新冠本土確診個案，單日確診數再創新高。因疫情壓力升高，屏東縣府在屏東火車站、潮州火車站設立疫苗速打站，有些民眾一早趕來排隊，直言：「要趕快打不然不能上健身房。」屏東車站上午就有506人施打，施打情況踴躍。

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澎湖縣政府今天公布新增4起確診案件，表示染疫者均為輕症，病況穩定。澎湖目前累計確診51例，今天又有2人康復出院，累計已有10人出院。

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全台連日確診都破上萬人，金門今天確診人數也創新高，共新增18名確診者，新個案包括2名旅行團的團客及賢庵國小家庭群聚10人，另有金湖國小與陽翟家族群聚案所匡列接觸者採檢陰轉陽；縣府表示，因應家中有學童需陪同照顧、或有特殊需求者，今已啟動居家照護機制；另將增設PCR採檢點，讓採檢民眾分流。

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基隆市政府今天下午舉行疫情記者會，市長林右昌說，今天基隆的確診是715例，並宣布明天會加開1天大型疫苗集中施打站，地點在基隆港務公司，65歲以上的長者只要接種基礎劑或追加劑都可以獲得500元禮券。

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宜蘭縣今天新增320例，創下單日確診數新高；衛生局長徐迺維指出，確診數多不是我們所樂見，當鄰近縣市的個案量快速增加時，中央順勢調整防疫作為，社區個案必然增加，多半為分散式、小型的家庭或職場群聚感染。縣長林姿妙宣布，為避免群聚，今年度宜蘭縣龍舟錦標賽停辦。

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花蓮今天新增329人，一個月累積人數達2816人，另有1例死亡；根據中央分析，縣內確診者中近3分之2、1724例找不到感染源，代表已是廣泛性社區感染。另，今天新增案例中， 有178人居家照顧，其中卻有18人聯繫不上，縣府提醒手機號碼要正確，且要開機保持暢通，以免影響後續聯絡。

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台東縣今日新增58名確診者，台東市28例最多，疫調患者皆屬輕症。28例為密切接觸者確診，27例感染源待釐清、3例可傳染期有外縣市足跡。另台東市上東亮雞排店內有4名員工確診，4月27到29日有和雞排店、店員接觸者，請做好自身健康管理。

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台中市今新增756例確診，其中台中府會4月26日聚餐感染鏈擴大，同場餐會24人，包括昨天確診的文化局長陳佳君、教育局長楊振昇以及2名議會人員，今天陸續再增3人，民進黨台中市議員王立任、江肇國確診，剛剛市府證實，台中市政府新聞局長鄭照新確診，累計7人確診。

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與新北市長侯友宜同層樓辦公的新北市副市長陳純敬驚傳確診，陳純敬因副市長行程眾多，未能確定染疫地點，本周發燒後自行前往三重聯醫PCR確認確診，目前自行在家隔離，身體狀況良好，今日體溫36.1度。預計5月6日後可解除隔離。

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新北地檢署一名法醫28日出現輕微發燒症狀，到醫院採檢PCR後呈陽性反應，新北地檢署緊急通知11名接觸者，快篩都是…

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台中昨天新增586例確診，昨天證實台中市一級主管文化局長陳佳君、教育局長楊振昇，以及議會二人在26日晚間參加府會聚餐確診，今天再傳台中市議員王立任PO文證實確診，江肇國也PO臉書，快篩陽性…

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逢甲大學有住學校宿舍4人房的女學生透過Dcard爆料，指控校方還是讓與確診者密切接觸的室友和她們同住，讓她們心驚膽跳，結果室友陰轉陽確診了，導致同寢室的3人被隔離。

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台中昨天新增586例確診，台中市一級主管文化局長陳佳君、教育局長楊振昇和一名議會人員聚餐確診，府會拉高防疫等級，台中市議會昨晚大清消，市府剛剛宣布…

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新竹縣長公館昨晚傳出有駐衛警確診新冠肺炎，縣長楊文科等9人被匡列居家隔離3+4天，並緊急PCR採檢結果出爐，楊文科稍早在臉書上…

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新冠肺炎 COVID-19

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