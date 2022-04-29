澎湖增6例COVID-19都輕症 累積達47例
澎湖縣政府今天公布，新增6例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，1例是非澎湖籍29歲女性，其餘5例澎湖籍，介於23歲到79歲；6例都輕症，病況穩定，目前已累積達47例。
澎縣府說，新增案例中，75歲女性及79歲男性有慢性病，收治在三軍總醫院澎湖分院治療。
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