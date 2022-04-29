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出發前即發燒 南投8好友澎湖玩3天4人確診

中央社 / 南投縣29日電

南投縣政府今天公布60例確診，有8名中壯年好友24日起到澎湖玩3天，個案23日即發燒，旅遊期間仍不適，27日快篩陽性、28日至醫院採檢PCR確診，通知其他團員，另有3人也染疫。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，南投縣政府今天公布60例確診個案，其中家庭感染20人、其他感染16人、朋友感染6人、職場感染4人、校園感染6人、外縣市8人轉當地衛生局，縣內尚無住院中重症患者，今天居家隔離人數371人、解除隔離人數123人、居家照護82人。

根據縣府衛生局資料，今天公布個案中，有1案8人一起參加4月24日至26日澎湖3天旅遊，確診個案已接種3劑疫苗，自述4月23日開始發燒，就醫後症狀改善，隔天至澎湖旅遊開始喉嚨痛，且鼻塞未改善，27日至診所就醫服藥，當天因全身倦怠、喉嚨癢，自行快篩陽性。

衛生局指出，這名個案昨天至醫院採檢陽性，Ct值25.3，立即通知另7名團員採檢，其中縣籍2人、外縣市籍1人皆陽性確診，也就是，此中壯年好友旅遊團8人有半數確診，衛生局長陳南松提醒，出現咳嗽、發燒、流鼻水等上呼吸道症狀，勿出入公共場域，在家多休息。

陳南松表示，雖然目前縣內99.3%個案多屬輕症或無症狀，如喉嚨癢、咳嗽、流鼻水、肌肉酸痛、頭痛、發燒、嘔吐、腹瀉，仍呼籲民眾若有上述症狀不要輕忽，請自行快篩，陽性通知衛生局安排至醫院採檢，再次提醒民眾勤洗手、戴口罩、打滿3劑疫苗。

新冠肺炎 COVID-19

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