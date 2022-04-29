75歲輕症婦人突病危 醫師無奈嘆：病情難預測且病房有限

疫情不斷延燒，連兩日本土確診人數破萬，中重症患者也急劇增加。台北市立聯合醫院胸腔內科醫師蘇一峰就發文分享，一名75歲個案突從輕症轉重症，連夜搶救方撿回一命，讓他大嘆病情難以預測。

醫師蘇一峰今（29）日在個人臉書發文，出示一張75歲婦人的「病危通知單」。內文指出，該患者X光乾淨，白血球、發炎指數皆正常，也已採用抗病毒藥物瑞德西韋治療，不料病情突然急轉直下，6、7個鐘頭內血壓驟降、喘不過氣，因此院方緊急開立病危通知，經醫護人員搶救至半夜才撿回一命，但目前仍未脫離險境。

許多網友留言詢問該患者的詳細病況，蘇一峰也不吝回應，指出此名婦人打過疫苗，雖有糖尿病、高血壓的慢性病史，但尚有自理能力。他坦言，「雖然年紀大但是自己照顧能力很正常，我在急診說不定會放回家」。

不少網友見狀驚恐表示，「所以這病毒真的不能當一般的感冒看待啊，病情加重來的又急又快」、「輕症在家隔離根本行不通吧，突然變嚴重死在家也是沒人知道阿」、「這個案例如果是在家居隔後果不堪想像、還好在醫院內！」、「如果是在家中，就跟基隆婦女一樣，早就掛了」、「這案例還算好的，75歲以上才能收治在醫院」、「我們『不夠老』的多重慢性病和重大傷病等高風險群才是欲哭無淚沒人理」。

對於民眾擔憂，蘇一峰強調，分享此例並非想引起恐慌，而是想告訴大家，「輕症回家突然轉病危，醫療團隊真的無法預測」。他更直言，「如果病房足夠當然人人都可以住院，但現實是，確診病人太多，不可能全數住院觀察」。

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