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屏東確診+118 6至11歲幼童疫苗5月2日開打

中央社 / 屏東縣29日電

屏東縣29日新增118例本土確診，這也是自疫情以來屏東病例首度破百，因應疫情6至11歲幼童疫苗5月2日開打；縣府也呼籲各民意代表、宮廟等，5月底前不要到外縣市參訪。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，118例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案中，居隔陰轉陽有7例、10個家庭群聚案29例、其他確診個案相關20例、感染源追溯中59例、轉銜外縣市3例。

依據縣府統計，截至4月28日，居家隔離現管人數491人；5歲以下累計至共計42例，無重症，8例已解除隔離；居家照護累計申請有280人符合資格、全校暫停實體課程校數有2校、部分班級暫停實體課程校數27校39班。

縣府公布重點疫調人潮易聚集的公共場所為，里港市場、屏東市和生市場、麟洛市場、竹田市場、北勢寮公有零售市場、水底寮市場、東港公有市場、琉球鄉公有零售市場、車城臨時市場，已全面進行清消作業。

縣府預計自5月2日起，針對6至11歲幼童施打疫苗，並由家長填同意書，衛生局協調各學校及醫療院所，比照青少年方式在學校統一施打。另，除校園集中施打外，家長可選擇至合約醫療院所接種疫苗，5月14日33個鄉鎮市衛生所特別加開兒童疫苗門診，提供家長及兒童更多彈性選擇。

為加速疫苗施打率，屏縣府在4月30日將分別在屏東火車站設立莫德納速打站、潮州火車站設立高端速打站，各500劑。

縣府指出，確保醫療量能，呼籲各民意代表、村里長及社區、宮廟等5月底前不要至外縣市參訪，減少感染風險。

屏東縣長潘孟安表示，疫情已不可避免進入社區化、流感化，社會經濟發展仍要繼續活動，比照歐美、亞洲先進國家，疫苗施打率再提高，防疫優先，生活才能如常。

新冠肺炎 COVID-19 屏東縣政府 疫苗

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