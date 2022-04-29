台東增64例確診 醫院、長照禁探病延長至5月31日

台東縣今天新增64例COVID-19確診者，年齡介於8至80歲間，皆屬輕症，因全國疫情持續延燒，台東縣政府宣布，延長醫院、長照機構禁止探病探視至5月31日。

台東縣府新聞稿說明，新增64例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，24例為密切接觸者確診、18例為外縣市採檢通報個案，另有22例感染源待釐清。密切接觸者確診個案中，2例為同校、9例為職場，13例為親友接觸傳染。

縣府表示，綠島海子潛水旅宿小幫手因接觸北部潛水客確診，匡列22人中，今天再增3名員工確診，累計6人染疫，目前接觸者累積匡列1499人，980人仍未解隔。

台東縣教育處指出，今天新增9名學生確診，校園染疫人數累計90名學生、7名老師。

台東縣衛生局呼籲，確診者執行居家照護須滿10天才可外出，照護期間須符合1人1室（單獨房間含衛浴），若需共用浴廁每次使用需適當清消；同戶未確診者原則不超過4人等原則。

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