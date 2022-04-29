新北市議員林金結確診 服務處暫停服務3天

中國國民黨籍新北市議員林金結表示，他確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），目前身體安好謝謝外界關心，服務處暫停3天，請26日曾到服務處的民眾，做好居隔與自主健康管理。

新北市議員林金結今天下午在臉書（Facebook）貼文表示，28日下午2時快篩呈現陽性，自己嚇一跳，趕緊去醫院作核酸檢測（PCR），檢驗結果下午出爐，為陽性確診。

林金結為新北市議會第一個自己公開為確診者的議員，他說，請26日有到林金結服務處的民眾，做好「3+4」居家隔離及自主健康管理，服務處今天起暫停服務3天，造成不便敬請見諒。

他說，自己從今天起居隔10天，電話服務一樣不停歇。

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