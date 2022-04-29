曾與侯漢廷團隊開會 柯文哲、黃珊珊快篩皆陰性
新黨籍台北市議員侯漢廷確診COVID-19，曾與其團隊開會的台北市長柯文哲、副市長黃珊珊快篩結果出爐，皆為陰性。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數持續增加，新黨籍北市議員侯漢廷今天也在臉書表示自己確診。而日前曾一起開會的台北市長柯文哲、副市長黃珊珊也立刻快篩。
北市府表示，柯文哲快篩結果為陰性，不需要進行居家隔離或以篩代檢，且柯文哲與侯漢廷團隊接觸時均有戴口罩、保持社交距離等，不屬於密切接觸者。
黃珊珊則在侯漢廷臉書貼文留言表示「我陰性」，並要侯漢廷不用抱歉，休息10天、好好保重。
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