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日增萬例將持續至三成人口染疫 醫警告：死亡率取決兩大因素

聯合新聞網 / 綜合報導
醫師指出未來確診數將持續破萬，死亡率也會隨之攀升，直至三成人口染疫方能趨緩。圖／聯合報系資料照片
醫師指出未來確診數將持續破萬，死亡率也會隨之攀升，直至三成人口染疫方能趨緩。圖／聯合報系資料照片

昨（28）日台灣本土確診病例首度破萬，共計新增11,353例本土病例，中重症患者再添27人。面對疫情不斷延燒，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學預測，未來日增萬例的情形將持續一段時間，直到三成人口染疫才會趨緩。但他也直言，「疫情永遠不會消失、不會清零」，只是漸漸不再受到關注。

急診科醫師謝宗學昨（28）晚於臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」發文分析，在三成人口染疫以前，疫情不會趨緩，且中重症和死亡人數勢必大幅增加，但他認為，比起染疫人數多寡，更應重視中重症和死亡患者占總染疫人數的「比率」。他指出，根據中央流行疫情指揮中心公布的最新數據，自今（2022）年1月1日截至4月27日止，中重症的比率約為千分之3（0.03%），死亡率則約千分之 0.13（0.00013%）。他對此表示肯定，認為這是台灣前期傾力防堵致死率較高的病毒株，所取得的防疫成果。

謝宗學更明確指出，未來若死亡率驟升，最可能的原因有二，「一是沒有接種疫苗的長者染疫人數增加，二是醫療量能超過負荷崩潰」。換句話說，日後隨著確診數暴增，若不維持充足的醫療量能，恐將無法提供中重症患者即時的醫療照護。因此，身在急重症醫療第一線的他也呼籲，「我們應努力讓疫情規模曲線平緩、不濫用急重症資源，同心協力保全醫療量能，一起走過充滿曲折的最後一哩路」。

謝宗學也建議，全民須從兩年多以來訴求清零的心態逐步轉為共存，轉變必然需要一段時間適應，因此安定人心、整備醫療資源、做好輕重症分流等事務變得格外重要。

許多網友表示認同醫師看法，並期許台灣能成功撐住，「我們在德國也是經歷了一天十幾、二十萬的確診人數，台灣勢必要與病毒共存，但是共存前會有陣痛期，以平常心面對，不用恐慌！」、「確實兩年多來每日不間斷的發佈疫情腳步足跡，在疫情擴散最嚴重的情況下突然間說停就停，心理上的調適很重要」、「希望台灣能壓低死亡率」。

新冠肺炎 COVID-19 死亡率

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