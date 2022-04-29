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4月29日疫情整理包／再度破萬例！ 高雄本土+379 J女模、男模會館入列
近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。
COVID-19確定病例，分別為1萬1974例本土個案及339例境外移入（260例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增2例死亡。指揮官陳時中表示，今天本土成長率低一點，約3%。
新冠肺炎本土確診案例，分別為85名男性和77名女性，皆為輕症或無症狀，年齡為1歲至76歲，12歲以下佔17人，65歲以上3人，多數仍為青壯年。無症狀者81人，佔5成。地區分布仍以竹北市佔59人為最多。新竹縣居家隔離人數為757人，居家照護人數為444人。
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