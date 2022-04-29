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4月29日疫情整理包／再度破萬例！ 高雄本土+379 J女模、男模會館入列

聯合新聞網 / 綜合報導

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


中央流行疫情指揮中心今公布國內新增1萬2313例COVID-19確定病例，分別為1萬1974例本土個案及339例境外移入（260例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增2例死亡。指揮官陳時中表示，今天本土成長率低一點，約3%。

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國內今（4/29）確診人數再增加1萬1974例，教育部晚間公布校園最新統計資訊，學生確診案例統計突破萬達1萬1361例，相較昨日再增1628例，全台則有1531校停課。

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今天中央公布全國疫情1萬1974例，台北市本土2702例，台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會，針對社區篩檢站陽性率達13.16%，柯說，看到「不好的數據」表示社區已感染人數愈來愈多。

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新北市府下午舉行疫情說明會，新北市長侯友宜表示，今天確診數4095人，較昨天4552人減少，是因法傳系統這兩天的確診者順序及序列時間點切換而導致減少。

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桃園市長鄭文燦下午表示，今天COVID-19本土新增確診1938例，居家隔離人數已到達1萬8461位，一般1人確診匡列居隔接觸者可能到達10位，但是如果一位老師或學生確診整班匡列，隔離可能就有30位，因此目前居格者師生有6500人約占總人數3分之1，用意在於確保學校防疫安全。

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疫情持續擴大，新竹市今天新增107名確診個案。市府指出，竹市今年以來累積722名確診個案，0例重症，目前仍住院中確診者有73人，「採居家照護之確診者」共387人；另，有因密切接觸而居家隔離共370人。

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新竹縣今(29日)新增162例新冠肺炎本土確診案例，分別為85名男性和77名女性，皆為輕症或無症狀，年齡為1歲至76歲，12歲以下佔17人，65歲以上3人，多數仍為青壯年。無症狀者81人，佔5成。地區分布仍以竹北市佔59人為最多。新竹縣居家隔離人數為757人，居家照護人數為444人。

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苗栗縣今天新增55例確診，其中男性18人、女性37人，年齡介於1歲以下至95歲，分布在13個鄉鎮市，包括苗栗13人、頭份及公館各7人、竹南、後龍及通霄各5人、銅鑼及三義各3人、苑裡及西湖各2人、南庄、泰安、大湖各1人。

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台中市長盧秀燕今天居隔中，她在下午三時透過視訊宣布，台中今新增586例確診。文化局長陳佳君確診，是市府第一位染疫局處首長，目前已知陳佳君26日晚間跟議會、府會同仁聚餐，其中一名同仁快篩陽性，前往醫院PCR採驗中，她也宣布，市府會議盡量採視訊。台中市衛生局長曾梓展說，中央規定匡列對象沒有包括聚餐共食，非法定匡列對象。

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台中今天新增356例確診，台中市政府公布確診者處熱點足跡，包括大甲鎮瀾宮、麥當勞、麗寶Outlet Mall、嶺東科技大學、勤益科技大學入列。提醒市民，外出落實防疫規定，戴好口罩、維持安全距離。

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南投縣今天確診人數大幅上升至60人，而8人已轉外縣市衛生局，全縣確診個案仍高達52人，其中以家庭感染20人占比38.5％最高，其次是其他不明感染源16人，加上校園及朋友感染源各有6人顯示，不排除未來確診人數還會再上升，居家隔離人數今天也上升至371人。

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中央公布雲林縣今天本土確診個案88例，縣府衛生局表示，有5例已轉外縣市，確診數更新為83例，40名男性，43名女性，年齡介於2至96歲，28人無症狀、55人分別有喉嚨痛、咳嗽和發燒等輕症症狀，分布於14個鄉鎮市，西螺20例，虎尾17例，斗六12例，北港8例，土庫5例，斗南及麥寮各4例，古坑、二崙各3例，莿桐、褒忠2例，大埤、水林還有元長各1例個案。

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中央流行疫情指揮中心今日公布全國本土新增11974例，嘉義市新增36例確診個案，包含12歲以下10例，12~64歲24例，65歲以上2例。其中18例為確診個案的密切接觸者，於居家隔離期間陰轉陽或匡列居隔採檢PCR陽性；3例有外縣市活動史；7例曾接觸外縣市確診者；8例因有症狀就醫採檢PCR陽性。為保持快篩試劑量能，市府請民眾有需要時再使用快篩試劑。

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嘉義縣長翁章梁下午線上記者會，公布嘉義縣新增26例確診，其中2名員警分別在縣內及嘉市就醫採檢確診，縣府水利處1名員工也在嘉義市採檢陽性，翁章梁說，已按規定匡列居隔治療，不影響服務辦公，不必啟動異地分流辦公。

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台南市今(29)日共新增227名COVID-19本土病例，當中110例為男性、117例為女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於4月21日至4月28日，其中包含37例為無症狀感染；227名病例中38名為經匡列為居家隔離者後採檢確診、32名為接觸親友而確診、1名校園接觸者、1名職場接觸者；另有155名疫調中個案。

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高雄市確診人數持續攀升，今天新增379例。高雄市府表示，外縣市旅遊史確診者降下來，50％確診者為匡列對象，不過左營區的武昌新世代教會也傳出確診者值得注意，因為國際有多起宗教活動引起的群大型群聚經驗，所幸可連結至部隊傳染鏈，可清楚掌握影響範圍。

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屏東縣今新增118例本土確診個案，是今年疫情以來屏縣確診病例首度破百，縣長潘孟安說，疫情已不可避免進入社區化、流感化，但社會經濟發展仍要繼續活動，比照歐美、亞洲先進國家，疫苗施打率再提高，防疫優先，生活才能如常。

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澎湖縣政府今天公布，新增6例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，1例是非澎湖籍29歲女性，其餘5例澎湖籍，介於23歲到79歲；6例都輕症，病況穩定，目前已累積達47例。

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台灣已經連續2天本土確診個案破萬人，金門今日也新增10名確診者，分別陽翟家族群聚、金沙國中、金湖國小等確診案例的同住家人與密切接觸者，都是在匡列居隔期間陰轉陽，其中湖小學生一家4口全確診，目前確診者均已收治於部立金門醫院專責病房，金湖國小也宣布全校停課一周。

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基隆市政府今天舉行疫情記者會，市長林右昌說，今天基隆的確診是605例，近來，學生確診的案例一直增加，停班停課的學校也一直在增加，全市校園停課已有12校，自5月3日起正式實施的「實體與遠距融合上課」政策宣布後，教育部將基隆的教學影片納入資料庫，分享給全國學校參考。

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宜蘭縣今天新增180例確診個案中，南澳鄉有15人，校園則有35名學生、4位教職員工，新增2校全校、7校部分班級停課。縣長林姿妙宣布，將為6至11歲兒童接種疫苗，規劃5月9日起開始施打莫德納，家長可選擇讓孩子在校園集中施打或自行至合約醫療院所接種。

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花蓮今天新增272人，累積確診個案達到2487人。衛生局長朱家祥說，因大量快篩陽性湧入醫院急診室做PCR，造成醫療負擔，社區篩檢站將轉型，下月8日以後，僅供居家快篩陽性民眾做進一步PCR核酸檢測，民眾若要抗原快篩，就買快篩試劑在家自行檢測。

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台東縣今天新增64例COVID-19確診者，年齡介於8至80歲間，皆屬輕症，因全國疫情持續延燒，台東縣政府宣布，延長醫院、長照機構禁止探病探視至5月31日。

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台中市長盧秀燕今天居隔中，她在下午三時透過視訊宣布，台中今新增586例確診。文化局長陳佳君確診，是市府第一位染疫局處首長。台中市衛生局長曾梓展說明，陳佳君確診，Ct9.4，陳佳君26日晚間有跟議會、府會同仁聚餐，同場20多人快篩，其中一名局長、一名專員快篩陽性，兩人都已赴醫院採檢中。

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中國國民黨籍新北市議員林金結表示，他確診新冠肺炎，目前身體安好謝謝外界關心，服務處暫停3天，請26日曾到服務處的民眾，做好居隔與自主健康管理。

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台中市文化局長陳佳君昨晚PCR陽性確診，本周二台中市議會教育文化委員舉辦餐敘，多名官員、民代出席。當天有出席餐會的教育局長楊振昇今傳出快篩陽性，但仍待PCR檢驗。

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中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長、疾管署長周志浩因接觸確診者，目前正在辦公室居家隔離。指揮官陳時中今證實，周志浩目前正在居家隔離中，昨天下午得知秘書確診訊息後，周志浩等於在辦公室內居家隔離。

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國內今新增2例死亡個案，另有30例中重症個案，包括29例中症、1例重症。1例重症患者為80多歲女性，曾施打3劑疫苗，目前住加護病房使用氧氣面罩跟瑞德西韋，狀況穩定需持續觀察。

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嘉義縣內確診案例增多，繼朴子警分局、水上警分局各有警員確診，上午又傳出水利處員工陽性，待PCR檢驗，衛生局說，這名員工還未確診通報登錄。

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歸仁消防分隊今29日有2名隊員確診，居家隔離中，消防局全員召回同隊其他22名隊員緊急快篩，目前皆為陰，仍待進一步PCR確認。

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苗栗縣多所中小學、幼兒園因有學童確診而停課，部分學校、幼兒園並採取全校或全園預防性停課，教育處公布到昨天為止，縣內共有6所幼兒園、10所國小及2所國中受波及，到今天上午又增5校。

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繼黃郁芬、耿葳後，台北市議員侯漢廷昨日PCR後，也收到確診通知。侯漢廷表示，自己有喉嚨乾啞、略微暈沉的症狀，團隊休假1天快篩，並停止2周內的外出活動，如有服務需求一律以電話及網路為主。

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台南警察局長方仰寧證實目前已有4名員警染疫，除局本部犯罪預防科陳姓警務員，永康警分局某派出所林姓所長及張姓警員在逮捕失聯移工時遭染疫，另一名是交大張姓隊員休假返隊後感到身體不適，篩檢後確診。

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嘉義縣警局水上、朴子警分局今天傳出有內勤及外勤員警確診，已知有2人，衛生局證實有員警染疫，這是嘉義縣警方首次傳出確診，警察局緊急啟動防疫篩檢、適時分流異地辦公。

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台南市麻豆國小緊急公告因校內有學生確診，師生匡列達10班以上，故今天緊急停課一天。但因太過倉促，有不少家長已送學生出門，接到通知才緊急又將孩子帶回家。

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嘉義市文雅國小28日晚間通知家長，再採檢出1名四年級學生為陽性，是第1批採檢沒有成功的學生；校方表示，從第1例四年級學生確診後，四年級共2個班匡列45人採檢，同一班，再出現3名學生也陽性。

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新冠肺炎 COVID-19

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