金門設快篩站 5月1日起開放有症狀者預約

金門縣長楊鎮浯今天表示，縣府規劃在金門醫院和金門醫院烈嶼分院設立快篩站，5月1日起開放有相關症狀的民眾、實際需要或足跡重疊等民眾預約，如果沒有不適症狀者，切勿前往。

楊鎮浯下午率縣府秘書長陳祥麟、衛生局長李錫鑫召開記者會，說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新疫情。

楊鎮浯表示，今天起實施的快篩試劑實名制販售，因有系統當機及購買不到情形，縣府已向中央反映應考量金門縣特殊情形多增撥補適當劑量，以符合民眾需求。

此外，縣府也規劃在大小金門設立「快篩站」，在金門醫院及烈嶼分院，自5月1日起開放有相關症狀的民眾、實際需要或足跡重疊者預約；如果沒有不適症狀，為免排擠篩檢量能，切勿前往。

中央流行疫情指揮中心已宣布取消實聯制，楊鎮浯表示，基於穩定地區民心及防疫需求，凡進入全縣轄屬各公務機關構、學校，以及公有公共場域，例如圖書館、各觀光景點等，仍持續實施實聯制措施。陳祥麟說明，縣民可以縣民卡，非縣民則以身分證號或紙本進行登記，相關個資只有疫調人員有權調閱。

楊鎮浯進一步表示，鼓勵縣內大型商家、賣場和餐廳等業者能配合縣府政策，縣府也會助建制，但並非強制措施；民眾則可下載及使用「台灣社交距離APP」，了解防疫資訊。

此外，楊鎮浯表示，為確保業務正常運作，縣政府各單位今天啟動居家辦公及異地辦公雙軌進行，採取辦公場所公務人力分流應變措施，居家辦公人數每天以不高於現有員額1/3為原則，目前以5天為一週期，共有95人實施居家辦公。

金門縣今天新增1名確診者，為30多歲男性，已接種3劑疫苗，26日出現症狀，昨天到金門醫院PCR採檢確診，為金門縣昨天公布的確診者同單位人員。楊鎮浯表示，總計金門縣確診者累積41例，31人治療中。

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