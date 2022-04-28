快訊

華視推新董座後火速選總經理 公視4名董事聲明：未經認可不妥

整理包／五一沒火車搭 台鐵罷工始末、訴求與應急方案一次看

中尉遭控下藥迷昏女性未遂 陸軍證實警方進營區拘提

快篩陽性視同確診？ 陳時中：疫情下坡時會考慮

中央社 / 台北28日電
台北市長柯文哲拋出快篩陽性應視同確診議題，指揮中心指揮官陳時中認為目前不到時候，他說，本土疫情仍在成長期，此舉恐浪費醫療資源，未來處於疫情下坡段時會考慮。圖為民眾在台北市北投區一家藥局購買快篩與消毒酒精。圖／中央社資料照
台北市長柯文哲拋出快篩陽性應視同確診議題，指揮中心指揮官陳時中認為目前不到時候，他說，本土疫情仍在成長期，此舉恐浪費醫療資源，未來處於疫情下坡段時會考慮。圖為民眾在台北市北投區一家藥局購買快篩與消毒酒精。圖／中央社資料照

台北市長柯文哲拋出快篩陽性應視同確診議題，指揮中心指揮官陳時中認為目前不到時候，他說，本土疫情仍在成長期，此舉恐浪費醫療資源，未來處於疫情下坡段時會考慮。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例持續攀升，根據衛生福利部向行政院提出的簡報，5月5日單日確診病例可能突破3萬例，今天單日確診數就已達到1萬1353例。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，5月初單日突破3萬例的數字，是疫情監測中心根據模型做的估算，但不可諱言，目前國內疫情仍然處於成長期，每天病例數持續成長無可避免。

台北市長柯文哲日前在台北市議會備詢時表示，隨疫情持續升溫，未來快篩陽性將視同陽性確診。陳時中今天說，這是許多國家疫情處於下坡段時的做法，屆時將不再匡列接觸者，單純以快篩陽性作為確診標準，但目前還不適用於台灣。

陳時中解釋，目前抗原快篩與病毒核酸PCR檢驗相符度約90％，簡言之，每100名快篩陽性者當中，有10人是偽陽性，但會被當作確診個案來治療，不僅浪費醫療資源，還會增加約30名家人被匡列隔離，但這麼做只是為了減少100次PCR，目前來看並不適合，預期未來疫情走向下坡的時候，就會和專家討論這項政策。

另外，柯文哲也表示台北市不排除「軟封城」。陳時中說，柯文哲有自己的想法，但一旦涉及「封城」就是件嚴肅的事，會影響所有的人，希望柯文哲能提出更完整的想法，再來評估討論。

因應病例數大增，自主回報系統預計5月1日上線。陳時中說，未來民眾確診時會接到衛生單位的電話，確認是本人後，就會以簡訊寄送相關表單，填寫同住家人、上班公司、學校同學，若有小於12歲孩童就填監護人。

陳時中說，這份資料也會詢問確診者過去病史、女性懷孕情形，讓衛生單位能夠快速展開輕重症分流，只要一通電話、一封簡訊來回就能完成這些事，不但簡單迅速，又能保障民眾權益。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 柯文哲 快篩

延伸閱讀

快篩實名制 陳時中：賣出2000萬劑啟動第2波

「3+4」急上路累死地方基層 陳時中：要怪就怪病毒

陳時中預告明天就破1萬例 3因素病例不會無限上升

相關新聞

司機確診 立委萬美玲：即日起3+4居家隔離

本土疫情延燒，國民黨立委萬美玲今天透過臉書表示，因司機喉嚨不舒服，進行快篩為陽性，立即前往醫院進行PCR，結果為陽性。她...

台東今確診數縣府+35中央+87 民眾：恐慌度差很大

台東縣政府今發布新增35例確診，不過，中央卻公布新增87例，民眾看了霧煞煞，有人說「數字不同，恐慌度差很大」，也有人說「...

基隆市今+504再創新高 確診人數累計突破4000例

基隆市長林右昌今天下午說明本市疫情，今天單日新增504例，再創新高。停課12校，預防性停課1所小學及2所幼兒園，部分停班...

總統府+3 連四天新增確診案例與正副總統並無接觸

總統府連四天傳出新增新冠肺炎確診案例。總統府發言人張惇涵今天表示，總統府新增3名確診案例，分別為1名總統府員工及2名憲兵...

金門縣府將在大小金設2快篩站 5月1日開放預約

台灣疫情嚴峻，確診人數不斷攀升，金門縣長楊鎮浯今天表示，縣府規劃在金門醫院和金門醫院烈嶼分院設立快篩站，5月1日起開放有...

獨／重罰「謠言」官說了算？法律人憶此事嘆主客易位

基隆一名確診婦人於家中死亡，婦人的女兒在臉書撰文描述過程，就醫與通報遭遇諸多不順，除了對相關人員表達感謝和體諒，也感慨媒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。