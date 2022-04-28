快篩陽性視同確診？ 陳時中：疫情下坡時會考慮

台北市長柯文哲拋出快篩陽性應視同確診議題，指揮中心指揮官陳時中認為目前不到時候，他說，本土疫情仍在成長期，此舉恐浪費醫療資源，未來處於疫情下坡段時會考慮。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例持續攀升，根據衛生福利部向行政院提出的簡報，5月5日單日確診病例可能突破3萬例，今天單日確診數就已達到1萬1353例。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，5月初單日突破3萬例的數字，是疫情監測中心根據模型做的估算，但不可諱言，目前國內疫情仍然處於成長期，每天病例數持續成長無可避免。

台北市長柯文哲日前在台北市議會備詢時表示，隨疫情持續升溫，未來快篩陽性將視同陽性確診。陳時中今天說，這是許多國家疫情處於下坡段時的做法，屆時將不再匡列接觸者，單純以快篩陽性作為確診標準，但目前還不適用於台灣。

陳時中解釋，目前抗原快篩與病毒核酸PCR檢驗相符度約90％，簡言之，每100名快篩陽性者當中，有10人是偽陽性，但會被當作確診個案來治療，不僅浪費醫療資源，還會增加約30名家人被匡列隔離，但這麼做只是為了減少100次PCR，目前來看並不適合，預期未來疫情走向下坡的時候，就會和專家討論這項政策。

另外，柯文哲也表示台北市不排除「軟封城」。陳時中說，柯文哲有自己的想法，但一旦涉及「封城」就是件嚴肅的事，會影響所有的人，希望柯文哲能提出更完整的想法，再來評估討論。

因應病例數大增，自主回報系統預計5月1日上線。陳時中說，未來民眾確診時會接到衛生單位的電話，確認是本人後，就會以簡訊寄送相關表單，填寫同住家人、上班公司、學校同學，若有小於12歲孩童就填監護人。

陳時中說，這份資料也會詢問確診者過去病史、女性懷孕情形，讓衛生單位能夠快速展開輕重症分流，只要一通電話、一封簡訊來回就能完成這些事，不但簡單迅速，又能保障民眾權益。

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