彰化今+103高中及國中小停課增到31班 幼兒園18班

彰化縣今天（28日）新增103例新冠肺炎確診病例，其中外縣市感染個案38名 ，縣內感染個案45名 ，調查中個案20名。其中，高中、國中、國小暫停實體課程至少7天的班級數，新增8班到31班，幼兒園新增2班達18班，而補習班預防性停課一天增加3家達4家。

由於配合中央流行疫情指揮中心的政策，彰化縣不再公布確診者足跡，引來民眾疑慮，以為也不再辦理確診者足跡處所的清消工作，彰化縣環保局澄清，防疫消毒大隊防疫不停歇，將持續依據衛生局疫調結果，擴大匡列確診者住宅及活動區域進行消毒，以最嚴格規格持續執行防疫工作，降低疫情衝擊。

由於彰化縣今天新增103例中，縣內感染達45例，另有20例調查中個案，幾乎已占了一半，顯示社區傳染加劇，彰化縣衛生局長葉彥伯再次呼籲民眾，一定要落實防疫，勤洗手、戴口罩，保持社交距離，才能減少感染風險。

面對緊繃的疫情，彰化縣環保局指出，去年疫情加溫時，環保局立即協調26鄉鎮市公所清潔隊臨時編組成立防疫消毒大隊，人力由原先306人逐步擴充迄今已達504人，除針對確診者住宅及活動足跡等擴大匡列區域範圍加強消毒，也消毒的重點區域包括火車、公車、公共自行車等交通場站，公園、市場、學校、商圈等人潮聚集的民生熱點，全面強化環境消毒防疫工作。 彰化縣配合中央政策不再公布確診者足跡，民眾擔心確診者足跡處所已不再清消，彰化縣環保局澄清，仍持續依據衛生局疫調結果，擴大匡列確診者住宅及活動區域消毒，降低疫情衝擊。 圖／環保局提供 彰化縣配合中央政策不再公布確診者足跡，民眾擔心確診者足跡處所已不再清消，彰化縣環保局澄清，仍持續依據衛生局疫調結果，擴大匡列確診者住宅及活動區域消毒，降低疫情衝擊。 圖／環保局提供 彰化縣配合中央政策不再公布確診者足跡，民眾擔心確診者足跡處所已不再清消，彰化縣環保局澄清，仍持續依據衛生局疫調結果，擴大匡列確診者住宅及活動區域消毒，降低疫情衝擊。 圖／環保局提供

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