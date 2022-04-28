陽性率11.7％ 柯文哲：預估北北基桃疫情會往中南部擴散

今天本土新增確診逾萬達1萬1353例，其中台北市今天新增2424例。台北市長柯文哲今天表示，案例比昨天更多，數量已經很多，不用在刻意說哪個行政區多少，每個行政區都是上百例。

柯文哲說，首都生活圈從確診案例看，大部分都開始出現轉折點，向上快速增加，已經從等差級數變成等比級數，北北基桃都是重災區，不過台灣是一日生活圈，他預計，北北基桃疫情，會慢慢向中南部擴散，未來疫情案例會再加增加。

至於台北市疫情會越來越嚴重，柯說，公費篩檢的陽性率，從最早1%已經到11.7%，

昨天4月27日，台北七大公費總篩檢數已經達到4299人，截至上午11點已經有503人呈陽性、陽性率達到11.7%以上，超過10%，代表疫情已經在社區相當普遍。

柯文哲說，北市府每天也都有估算R值，本來預測今天北市會有新增2387例，結果今天2424例，都在統計誤差範圍內，至少預測未來兩三天，絕對是準的，所以在這個情形下，疫情正在擴散，而且會從首都生活圈往中南部擴散。

柯文哲說，台北市今天有幾個群聚案，都是移工，而且都住在宿舍，一起衛浴、一起吃飯都相當多人。

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