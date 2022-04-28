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雲林確診者又上升！今+74、6條傳播鏈
中央公布雲林縣今天本土確診個案82例，縣府衛生局表示，有8例已轉外縣市，確診數更新為74例，年齡介於3至86歲，21人無症狀、53人分別有喉嚨痛、咳嗽和發燒等輕症症狀，分布在斗六、西螺、虎尾、北港、斗南、林內、古坑、元長、東勢、麥寮、口湖、二崙、土庫、大埤及褒忠等15鄉鎮市。
縣長張麗善表示，今天的確診者以6條傳播鏈為主，有15人經疫調確認後，均是因出現症狀，就醫採檢後呈陽性；2人為學校教職員及昨天確診學生的家人。
此外，有一外縣市職場群聚，2例確診者中，1人是軍人，因職場有人確診，安排採檢後確診；另14人是親友群聚感染，包括家庭及外籍看護互相感染，及曾接觸確診友人而染疫。還有一傳染鏈是2人因為陪病採檢，結果發現確診。
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