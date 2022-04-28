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病例數據地圖／查查你家附近確診數有多少！確診率最高不在北北基、這24區仍是淨土

聯合新聞網 / 綜合報導
依據2022本土病例地圖，桃園市桃園區、新北市中和區及三重區為全台自年初累積至今案例最多的前三區域。圖擷自2022本土病例地圖
依據2022本土病例地圖，桃園市桃園區、新北市中和區及三重區為全台自年初累積至今案例最多的前三區域。圖擷自2022本土病例地圖

近日疫情再度爆發，且更甚以往，台灣民眾黨台南市議員參選人江明宗在FB發佈影片，分享他先前開發的本土病例地圖，方便民眾知曉全台及所在位置的疫情狀況。地圖依據疾管署資料，蒐集2022年累積至今的案例並進行分析，直至4月26日為止的本土確診病例數據顯示，桃園市桃園區以累積2344例位居全台之冠，新北市中和區2224例與三重區2206例緊追其後

地圖細分各縣市地區，不僅在名稱後面加註確診數目、括弧裡為確診率，也有年齡和性別分佈圖。以及根據確診數量、人口總數繪製趨勢圖表，詳列出萬人確診率排行，目前顯示宜蘭縣南澳鄉、花蓮縣秀林鄉、基隆市仁愛區佔據前三。

其餘同樣嚴重（萬人確診率>50％）到被標示為最深酒紅色的區域還包括基隆市仁愛區、中正區、信義區、中山區、安樂區、暖暖區，臺北市萬華區、中山區、大同區，新北市瑞芳區、三峽區、新莊區，桃園市龜山區，宜蘭縣南澳鄉，花蓮縣萬榮鄉、新城鄉、吉安鄉、花蓮市、秀林鄉，臺東縣成功鎮，連江縣莒光鄉。

圖為萬人確診率全台前10名的區域，江明宗解釋因人口總數為戶籍人數，故確診率及排行僅作參考。圖擷自2022本土病例地圖
圖為萬人確診率全台前10名的區域，江明宗解釋因人口總數為戶籍人數，故確診率及排行僅作參考。圖擷自2022本土病例地圖

尚未傳出確診個案的白色淨土則有彰化縣大城鄉，雲林縣林內鄉，嘉義縣阿里山鄉、番路鄉、東石鄉、布袋鎮、鹿草鄉，台南市龍崎區，高雄市那瑪夏鄉、甲仙區、內門鄉、田寮鄉、茂林區，屏東縣三地門鄉、霧台鄉、牡丹鄉，臺東縣大武鄉、蘭嶼鄉，屏東縣，澎湖縣望安鄉、七美鄉、西嶼鄉，金門縣烏坵鄉，連江縣北竿鄉。

江明宗說明，有些地區人口少，但因確診數多而拉高確診率，而桃園區、中和區、三重區即使確診均破千例，因其本身人口數較多，故在排行僅分別為第22名、第21名、第18名，與累積案例排行的順序不同。他解釋，資料中的人口總數為戶籍人口，或許會發生確診者實際上不居住於此的事情，因此確診率及排行僅供參考。

其餘功能還包括計算當日新增案例的增加率，反應近期疫情爆發趨勢的7日平均，至於研判日是以公佈日期為準，但發病日更能掌握疾病擴散狀況，切換篩檢站則已有段時日沒有更新，所以同樣僅提供簡單參考。

江明宗補充，因認定的時間點差異，地圖上的數字以疾管署資料為主，可能會與指揮中心或是縣市政府記者會發布的不同。

新冠肺炎 COVID-19

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