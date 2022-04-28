桃檢內部傳確診 已匡列3人居隔

疫情持續升溫，桃園地檢署今天也傳人員確診。據悉，該名確診者為檢事官，檢方已匡列3名密切接觸者快篩，結果均為陰性，目前正居家隔離。

桃檢稍早指出，該名確診者昨天上午感覺身體不適即離署就醫快篩呈陽性反應後，進一步做PCR檢測，今天上午確診。該員周一雖曾開庭與民眾及案件相關人員有接觸，但由於訊問室有隔版，雙方也都戴口罩，因此認定民眾為非密切接觸者，而署內也啟動應變機制，除安排密切接觸者快篩及居家隔離，也針對相關辦公區域做清消。

檢方表示，目前本署要求其餘人員務必配戴口罩，注意個人衛生，避免群聚及共餐，留意身體狀況，如有不適症狀，要立刻就醫並通報主管，後續將配合衛生及疫調單位進行調查。

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