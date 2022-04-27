快訊

華視推新董座後火速選總經理 公視4名董事聲明：未經認可不妥

整理包／五一沒火車搭 台鐵罷工始末、訴求與應急方案一次看

中尉遭控下藥迷昏女性未遂 陸軍證實警方進營區拘提

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲估年底4萬人染疫亡？醫批「嚴重誤算」曝高致死率關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
本土確診案例迭創新高，各地出現疫苗施打人潮。本報資料照
本土確診案例迭創新高，各地出現疫苗施打人潮。本報資料照

本土疫情持續延燒，台北市長柯文哲日前推估，到了年底恐有400萬人以上確診新冠肺炎，最壞情況以美國1%致死率推算，台灣將有4萬人死亡。對此，前台大感染科醫師林氏璧認為這樣的估算方式犯了嚴重錯誤，並以紐西蘭香港南韓的情況推演，並呼籲長輩一定要去接種疫苗。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文解釋，如同之前分析兒童（染疫）的致死率應以Omicron的資料為主，而不該把之前變種病毒的也抓進來看一樣。之前病毒本身毒力較高，較容易攻擊下呼吸道，早期又沒有疫苗的保護，然而美國即使打了疫苗，覆蓋率目前也沒有台灣高，因此總致死率較高。

林氏璧認為，紐西蘭、香港和韓國這三個國家地區前面的疫情較不嚴重，累積到現在的數字幾乎都是Omicron，因此較值得參考，也點出三地致死率分別約為：0.05%（萬分之５）、0.76%（萬分之76）、0.09%（萬分之9）。因此如果台灣有400萬人確診，套用三地的致死率，分別會有2000人、30400人、3800人死亡。

林氏璧指出，致死率數字高低和許多因素有關，包括疫苗覆蓋率，醫療量能是否能即時救助中重症，抗病毒藥物是否能即時給予，及年長者感染比例是否能壓平感染曲線，讓高峰不至於太高等。其中疫苗覆蓋率，特別是長者的疫苗覆蓋率是降低致死率很重要的因素

若台灣長者疫苗覆蓋率短期內無法大量提升，林氏璧估計台灣新冠致死率最後可能將落在韓國與香港之間，數字應較偏向韓國。香港此波119萬人確診、9061人死亡，其中72%是一劑疫苗都沒有打的人，超過95%為60歲以上長者；80歲以上老人家，沒打疫苗致死率高達16.42%，但打三劑則可壓到1.08%。

林氏璧也補充說道，不要看台灣目前中重症這麼有限的數字就說打疫苗沒用，「打疫苗的人多，當然會看到發生中重症很多都是打疫苗的呀」，並呼籲別忽視香港慘痛的經驗，多多關懷身邊的長輩，希望他們重新考慮是否施打疫苗。

新冠肺炎 COVID-19 紐西蘭 香港 南韓 Omicron 柯文哲

相關新聞

本土疫情升溫 衛福部估5月5日確診數上看3萬7

本土疫情持續攀升，衛生福利部今天到行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」，日前衛福部曾預估4月底單日確診數破...

快訊／台中市長盧秀燕因接觸確診者 返回住處居家隔離

台中市長盧秀燕傍晚證實，因接觸確診者居家隔離，包括市府顧問黃國瑋、新聞局長鄭照新也都被居隔。台中市政府今天說明，盧秀燕今...

新北「0+7」草案仍有疑慮 陳時中憂3周確診恐增50萬

雙北今日單日個案突破5千例，有萬人正在進行居家隔離，指揮中心宣布「3+4」方案，仍緩不濟急，許多基層忙翻，盼能夠改以新北...

陳時中預告明天就破1萬例 3因素病例不會無限上升

國內今天本土個案增加8822例。針對台北市長柯文哲日前表示，若什麼都不做，5月7日將有1萬人確診，等到5月中旬台北單日確...

本土+8822例、新北破3千！ 境外101例、死亡增2人

國內新增8923例COVID-19確定病例，分別為8822例本土個案及101例境外移入，有84例為航班落地採檢陽性，確診...

高雄疫情再加劇？陳其邁總質詢中途離席

高雄市長陳其邁今天早上10點左右，就在市議會市政總質詢到一半臨時告假離席，當時正在質詢的市議員蔡武宏突然說，「主席，時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。