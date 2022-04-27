柯文哲估年底4萬人染疫亡？醫批「嚴重誤算」曝高致死率關鍵

本土疫情持續延燒，台北市長柯文哲日前推估，到了年底恐有400萬人以上確診新冠肺炎，最壞情況以美國1%致死率推算，台灣將有4萬人死亡。對此，前台大感染科醫師林氏璧認為這樣的估算方式犯了嚴重錯誤，並以紐西蘭、香港和南韓的情況推演，並呼籲長輩一定要去接種疫苗。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文解釋，如同之前分析兒童（染疫）的致死率應以Omicron的資料為主，而不該把之前變種病毒的也抓進來看一樣。之前病毒本身毒力較高，較容易攻擊下呼吸道，早期又沒有疫苗的保護，然而美國即使打了疫苗，覆蓋率目前也沒有台灣高，因此總致死率較高。

林氏璧認為，紐西蘭、香港和韓國這三個國家地區前面的疫情較不嚴重，累積到現在的數字幾乎都是Omicron，因此較值得參考，也點出三地致死率分別約為：0.05%（萬分之５）、0.76%（萬分之76）、0.09%（萬分之9）。因此如果台灣有400萬人確診，套用三地的致死率，分別會有2000人、30400人、3800人死亡。

林氏璧指出，致死率數字高低和許多因素有關，包括疫苗覆蓋率，醫療量能是否能即時救助中重症，抗病毒藥物是否能即時給予，及年長者感染比例是否能壓平感染曲線，讓高峰不至於太高等。其中疫苗覆蓋率，特別是長者的疫苗覆蓋率是降低致死率很重要的因素。

若台灣長者疫苗覆蓋率短期內無法大量提升，林氏璧估計台灣新冠致死率最後可能將落在韓國與香港之間，數字應較偏向韓國。香港此波119萬人確診、9061人死亡，其中72%是一劑疫苗都沒有打的人，超過95%為60歲以上長者；80歲以上老人家，沒打疫苗致死率高達16.42%，但打三劑則可壓到1.08%。

林氏璧也補充說道，不要看台灣目前中重症這麼有限的數字就說打疫苗沒用，「打疫苗的人多，當然會看到發生中重症很多都是打疫苗的呀」，並呼籲別忽視香港慘痛的經驗，多多關懷身邊的長輩，希望他們重新考慮是否施打疫苗。

商品推薦