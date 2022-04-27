澎湖新增4例確診 累計35例

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，澎湖縣政府今天公布新增4例確診，均為輕症，病況穩定，目前澎湖累積35例確診，已有4例康復出院。

澎湖縣政府發布新聞表示，4例分別為40多歲女性、50多歲男性，及18歲男性與13歲女性，兩人為兄妹，都是被匡列居隔對象。4人昨天經PCR檢測陽性，Ct值介於12至21，目前意識清楚、病況穩定。

縣府指出，除兄妹2人無足跡，學校進行清消外，其餘2例涉足星月小樓民宿、好彩頭超市、華格爾購物、蔬果店、山水牛肉麵、國民黨澎湖縣黨部、後寮天堂路、長髮公主燈塔、赤崁40年魚麵店、外垵村等公共場所足跡清消，也呼籲民眾落實勤洗手、戴口罩，以降低病毒傳播風險，並鼓勵民眾踴躍接種第3劑COVID-19疫苗。

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