澎湖新增4例確診 累計35例
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，澎湖縣政府今天公布新增4例確診，均為輕症，病況穩定，目前澎湖累積35例確診，已有4例康復出院。
澎湖縣政府發布新聞表示，4例分別為40多歲女性、50多歲男性，及18歲男性與13歲女性，兩人為兄妹，都是被匡列居隔對象。4人昨天經PCR檢測陽性，Ct值介於12至21，目前意識清楚、病況穩定。
縣府指出，除兄妹2人無足跡，學校進行清消外，其餘2例涉足星月小樓民宿、好彩頭超市、華格爾購物、蔬果店、山水牛肉麵、國民黨澎湖縣黨部、後寮天堂路、長髮公主燈塔、赤崁40年魚麵店、外垵村等公共場所足跡清消，也呼籲民眾落實勤洗手、戴口罩，以降低病毒傳播風險，並鼓勵民眾踴躍接種第3劑COVID-19疫苗。
疫情快報
▪【疫情專題】4月28日新增本土11,353例、境外移入164例 確診死亡2例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA整理包】確診了怎麼辦？秒懂居家照護資格、準備物品、解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我該怎麼辦？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言