台東新增25例確診皆輕症 縣府鼓勵採居家照護
台東今天新增25例COVID-19確診者，年齡介於1至71歲間，皆屬輕症，縣府指縣內醫療資源有限，避免醫護人員和醫療體系負荷過於沉重，呼籲輕症或無症狀民眾善用居家照護服務。
台東縣政府說明，初步疫調了解，25名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者中，有13例是確診個案的密切接觸者，其中3人是同校、3人為職場、7人為親友接觸傳染；另有4例居住外縣市，包括2例新北市、1例花蓮縣、1例高雄市；8例自覺身體不適自行就醫而確診，感染源待釐清。
確診者相關足跡皆已提供給環保局等單位進行戶外清消，後續仍持續疫調及接觸者匡列。目前全縣累計匡列1235名密切接觸者，其中427名接觸者仍管理中。
教育處表示，全縣新增5名學生確診，累計校園共63名學生及6名老師染疫。
縣長饒慶鈴指出，全台疫情持續升溫，台東縣內醫療資源有限，為了避免醫護人員和醫療體系負荷過於沉重，已於24日啟動居家照護方案，並提供居家關懷專線089-347533及1999，皆24小時服務民眾。
針對輕症或無症狀的確診民眾規劃居家照護期間進行生活關懷及健康照護2大面向服務，內容包含安心守護包派送、心理諮詢、隔離垃圾清運、及遠距醫療、健康監測等。目前已有63人申請使用，藉由局處合作分工，提供生活關懷及照護，希望民眾也在疫情嚴峻的狀況下齊心抗疫。
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