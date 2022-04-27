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本土個案增近9千例 7旬癌患者住院時染疫病逝

中央社 / 台北27日電

國內今天COVID-19本土個案數臨近9千大關，更新增2例死亡病例，分別為本土及境外各1例，其中本土死亡病例為7旬男性，接種2劑疫苗，因癌症住院並染疫，肺炎惡化病逝。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，國內新增8822例本土病例、101例境外移入個案；另新增2例死亡、2例重症及14例中症個案。

陳時中指出，今天本土8822例確診病例，新增個案分布在全台22縣市，個案數排名前5名縣市，以新北市3241例居冠，其次依序為台北市1892例、桃園市1452例、基隆市476例、台中市356例。

今天新增的2例死亡個案分別為本土及境外移入病例，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，本土病例是一名70多歲男性，曾接種2劑疫苗、有癌症病史，4月13日因接觸者採檢陽性，個案本因癌症住院，癌症轉移多重器官衰竭，家屬採安寧治療，並未入住加護病房，染疫肺炎持續惡化死亡。

羅一鈞說，境外移入的死亡個案為50多歲本國籍男性，有癌症及心臟病史，4月16日自美國入境，落地採檢陰性，隔日因症就醫採檢，出現咳嗽、流鼻水、嘔吐、頭痛等症狀，採檢後主動提出返家檢疫，19日被發現在家昏迷，急救無效，死因為心肺衰竭、COVID-19。

羅一鈞說，2名重症個案當中有一例為年僅10多歲女性，為中學生，本身有慢性病，但從未接種疫苗，經X光確診肺炎合併呼吸窘迫，正使用高流量氧氣鼻管及瑞德西韋治療；另一名個案為80多歲男性，曾接種3劑疫苗、有癌症病史，肺炎合併呼吸窘迫，正使用高流量氧氣鼻管及瑞德西韋治療。

另外，今天新增的14例中症個案方面，年齡介於50多歲至90多歲，5女9男，都有血氧濃度偏低狀況，皆使用瑞德西韋治療。有2人沒打疫苗，3人接種過1劑疫苗，另有4人接種2劑、5人接種3劑。

指揮中心統計，今年1月1日至4月26日本土病例共4萬2844例，其中4萬2712人為輕症或無症狀，占比為99.69%；中症個案共120人，占比0.28%；重症累計12例，7人治療中、5人為死亡個案，重症占比0.03%。中重症累計解隔離人數為27人。

新冠肺炎 COVID-19

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