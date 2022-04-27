陳時中預告明天就破1萬例 3因素病例不會無限上升

國內今天本土個案增加8822例。針對台北市長柯文哲日前表示，若什麼都不做，5月7日將有1萬人確診，等到5月中旬台北單日確診數累計將達50萬例。對此，指揮中心指揮官陳時中則表示，「明天就過1萬了啦！不用等這麼久」。

陳時中說，而（柯文哲）提出這數字看來滿令人不安，但台灣非公衛介入措施（NPI）全世界做最好，「病毒碰到牆壁的機會多，不會無止盡循環」。

陳時中表示，今天確診8822人，成長率約30%，明天幾乎一定過1萬了。大家這段時間根據指引做事，而不是棄守，希望自主防疫讓大家度過難關。

不過陳時中說，台灣疫情不會有這麼糟糕的狀況，主要有三個原因。一是台灣人口和美、日、南韓等相比，美國最高染人數為130至170萬人，但其人口是我國15倍，因此預估一天最高也是10至20萬，南韓最高62至68萬人染疫，其人口是我國2.5倍，以此估算我國則有30萬人染疫。

二是台灣NPI在全世界做最好，可隔絕一部分快速傳播；三是我國在疫苗施打率和保護力，都比其他國家疫情開始時要高出很多，差不多是前段班。因此整體評估疫情時會有高點，但不會無限往上攀升，感染到一定情況也有很多人會有自然感染免疫力，（柯文哲）有他自己的計算，但有此三因素要考慮，大家不用太擔心。

商品推薦