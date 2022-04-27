快訊

華視推新董座後火速選總經理 公視4名董事聲明：未經認可不妥

整理包／五一沒火車搭 台鐵罷工始末、訴求與應急方案一次看

中尉遭控下藥迷昏女性未遂 陸軍證實警方進營區拘提

華通電腦千人PCR 鄭文燦：確診總數會在一定範圍內

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦市長上午說明華通採檢情形。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦市長上午說明華通採檢情形。記者鄭國樑／攝影

印刷電路板（PCB）大廠華通電腦蘆竹廠作天傳出7名員工確診，因為廠區有3000多名本國和員工和1移工，是否會成為神準、和碩聯合科技大廠之後，又有數百人甚至上千人確診的情形。

。桃園市長鄭文燦今天上午受訪時表示，華通目前沒有這種情形，業者和市政府目前已經調度一些試劑作快篩，整個廠區大致分3個廠，只有1個廠有確診個案，另外兩個廠風險比較小，所以華通的總數字會在一定的範圍內。

鄭文燦說，上次像和碩聯合有600多位確診，但全部都是無症狀的，因為沒有症狀，所以員工跟企業都不知道。華通的情況有些是有症狀的，市政府會協助職場後續的採檢。

媒體問像這樣大規模的企業廠商有沒有一些應變措施？鄭文燦表示企業有防疫指引跟應變計畫，必須要做好包括分艙分流、多次採檢的計畫，以及廠區的清消計畫，包括人員的實名制都要掌握。有時候企業可能會用臨時工、契約工，或者各廠之間有調度，包括交通車等等，這些都要要建立起實名制的人員管理。

華通蘆竹廠昨天有7位員工快篩陽性，5位移工2位本國籍勞工。廠區3個廠員工總數約3370位，其中本國籍2723位移工647位，確診的大樓正在做全數PCR，另外兩棟快篩爭取時效。桃園市政府昨天派人到華通專案採檢，針對確診的個別廠所有員工1000多人全部做PCR，另外兩個廠員工快篩，疾病管制署昨晚也進駐現場，了解工廠各方面的動線是否能落實防疫要求並提供改善的建議。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

快篩試劑缺貨 鄭文燦籲安全備量以人口10%計算

桃園新屋分隊今落成 增健身房讓消防人員可自主訓練

認同「3+4」 鄭文燦籲中央：彈性改變電子圍籬

桃園+696！和碩累計694確診 鄭文燦籲職場定期快篩

相關新聞

本土疫情升溫 衛福部估5月5日確診數上看3萬7

本土疫情持續攀升，衛生福利部今天到行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」，日前衛福部曾預估4月底單日確診數破...

快訊／台中市長盧秀燕因接觸確診者 返回住處居家隔離

台中市長盧秀燕傍晚證實，因接觸確診者居家隔離，包括市府顧問黃國瑋、新聞局長鄭照新也都被居隔。台中市政府今天說明，盧秀燕今...

新北「0+7」草案仍有疑慮 陳時中憂3周確診恐增50萬

雙北今日單日個案突破5千例，有萬人正在進行居家隔離，指揮中心宣布「3+4」方案，仍緩不濟急，許多基層忙翻，盼能夠改以新北...

陳時中預告明天就破1萬例 3因素病例不會無限上升

國內今天本土個案增加8822例。針對台北市長柯文哲日前表示，若什麼都不做，5月7日將有1萬人確診，等到5月中旬台北單日確...

本土+8822例、新北破3千！ 境外101例、死亡增2人

國內新增8923例COVID-19確定病例，分別為8822例本土個案及101例境外移入，有84例為航班落地採檢陽性，確診...

高雄疫情再加劇？陳其邁總質詢中途離席

高雄市長陳其邁今天早上10點左右，就在市議會市政總質詢到一半臨時告假離席，當時正在質詢的市議員蔡武宏突然說，「主席，時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。