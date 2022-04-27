華通電腦千人PCR 鄭文燦：確診總數會在一定範圍內

印刷電路板（PCB）大廠華通電腦蘆竹廠作天傳出7名員工確診，因為廠區有3000多名本國和員工和1移工，是否會成為神準、和碩聯合科技大廠之後，又有數百人甚至上千人確診的情形。

。桃園市長鄭文燦今天上午受訪時表示，華通目前沒有這種情形，業者和市政府目前已經調度一些試劑作快篩，整個廠區大致分3個廠，只有1個廠有確診個案，另外兩個廠風險比較小，所以華通的總數字會在一定的範圍內。

鄭文燦說，上次像和碩聯合有600多位確診，但全部都是無症狀的，因為沒有症狀，所以員工跟企業都不知道。華通的情況有些是有症狀的，市政府會協助職場後續的採檢。

媒體問像這樣大規模的企業廠商有沒有一些應變措施？鄭文燦表示企業有防疫指引跟應變計畫，必須要做好包括分艙分流、多次採檢的計畫，以及廠區的清消計畫，包括人員的實名制都要掌握。有時候企業可能會用臨時工、契約工，或者各廠之間有調度，包括交通車等等，這些都要要建立起實名制的人員管理。

華通蘆竹廠昨天有7位員工快篩陽性，5位移工2位本國籍勞工。廠區3個廠員工總數約3370位，其中本國籍2723位移工647位，確診的大樓正在做全數PCR，另外兩棟快篩爭取時效。桃園市政府昨天派人到華通專案採檢，針對確診的個別廠所有員工1000多人全部做PCR，另外兩個廠員工快篩，疾病管制署昨晚也進駐現場，了解工廠各方面的動線是否能落實防疫要求並提供改善的建議。

商品推薦