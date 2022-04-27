日媒台北支局長矢板明夫在台染疫 曝3感想「慶幸自己不在上海」
疫情持續擴大，昨（26）日台灣新冠肺炎本土個案新增6295例，再創新高。日本產經新聞台北支局長矢板明夫昨在臉書證實自己確診了，需要在家隔離10天，慶幸自己現在在台北而不是上海，「不用被送到建築工地臨時改造的方艙醫院去隔離。」他也提出3點讚賞台灣後續防疫的表現。
矢板明夫昨日在臉書表示，上周四因女兒的學校有同學感染，家人被匡列，他也推掉所有應酬並居家辦公，周日搭防疫計程車去做檢查，確定染疫，所幸這段期間並未接觸外人。他感謝房東和友人送暖提供麵包和水果，加上自己也能叫外賣，感恩「自己現在人是在台北，而不是上海，不用被送到建築工地臨時改造的方艙醫院去隔離。」
他表示，台灣單日確診人數超過6000人，「已經全面進入與病毒共存的階段」，認為台灣的防疫到現在表現得非常好，「就像一場足球比賽已經完美地防守了前80分鐘，但最後10分鐘是最關鍵。」面對此次染疫，提出了3點感想。
第1是認為衛生局的工作人員十分辛苦，「打電話來經常是深夜11點以後，無論男女都有些聲音嘶啞，可見這一段時間幾乎沒有怎麼休息。」
第2為PCR檢查人性化，矢板明夫此次檢查在河濱公園內，搭防疫計程車坐在後排免下車，只和一名檢查員接觸，「既防止交叉感染，又有效率。」他還說和計程車司機聊天過程，對方不會過問家人是否感染等隱私問題，「應該是受過很專業的培訓，讓人感到十分體貼。」
最後為矢板明夫打了3劑高端疫苗，認為高端疫苗控制症狀的效果確實不錯，症狀僅有輕症，對生活沒有什麼影響，反而是周圍幾個染疫的朋友打了別的疫苗，相較之下症狀較為嚴重，出現高燒不退或劇烈咳嗽，「不知道我是個案？還是打高端疫苗的普遍現象？」
不少網友看完除了要矢板明夫好好休息、早日康復外，也感謝他為台灣發聲，「謝謝您的良善與正確示範」、「如果大家都能這麼正面看待疫情，多點體諒。台灣一定會更棒，謝謝社長對台灣的愛。」
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