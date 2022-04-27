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基隆市消防局已兩分隊傳出疫情 分隊長、隊員先後確診

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市消防局先後兩個分隊出現疫情，救災救護人力調度面臨考驗。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局先後兩個分隊出現疫情，救災救護人力調度面臨考驗。記者邱瑞杰／攝影

基隆市消防局某一分隊長25日確診，數名隊員匡列隔離，消防局緊急應變，由救災救護指揮中心統一人力調度。今天又傳出另一分隊有隊員確診，經調查這名隊員排了連假，是在休假期間染疫，初步了解沒有和其他隊員接觸，分隊出勤未受太大影響。

消防局某分隊一名分隊長確診後，全分隊人員26日分批做PCR採檢，尚未傳出有人確診。消防局長陳龍輝說，分隊長確診不能出勤，已依代理制度由專人接手職務。

在消防分隊傳出疫情後，轄區救護出勤照常，但是救災任務將安排別的分隊支援。今天又傳出另一分隊1分隊員確診，外界關切消防人力是否會有問題。

陳龍輝說，消防分隊長確診後，已匡列4名與確診者密切接觸者隔離，其他隊員仍然照常出勤。今天傳出確診的隊員，近日排休多日，他是在休假期間確診，未與同隊人員互動，初步研判對勤務的影響不大，消防局會妥善運用人力完成全市救災救護工作。

新冠肺炎 COVID-19

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