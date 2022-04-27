4月27日疫情整理包／本土+8822例「這縣市」佔最多 學生染疫數再創單日新高

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。
國民黨新北市第九選區議員擬參選人蔡畹鎣今晚在臉書宣布自己確診，CT值16.9，暫時不能和大家見面、問好，或是像以前站在公園裡與市民聊上幾句。由於該選區民調將在5月2日至5月4日實施，屆時蔡畹鎣應還無法出關，近期可能會由前新北市府發言人戴湘儀、呂家愷輪番上陣代打。more...
桃園市議會再增1位市議員確診，議員涂權吉晚間表示自己和助理確定染疫，服務處將關閉暫停服務。這是繼陳瑛、王仙蓮、楊家俍、劉勝全，第5位議員確診。more...
嘉義市1名陸軍0148梯的役男，今上午搭市府安排的遊覽車到257旅入伍，不料抵達嘉縣大林鎮中坑營區，軍方門口做快篩呈現陽性，隨即至大林慈濟醫院PCR採檢也陽性，導致同車其他16人當場雖快篩陰性，匡列居家隔離，原車折返載回，安排明天再做PCR；有役男苦笑「去當兵結果被踢回來隔離」。more...
新冠疫情燒進校園，教育部今晚公布最新統計，截至今日下午三時，全國22縣市、計308所校園採全校停課，967所校園採「部分班級」暫停實體課程；目前全國確診學生累計8363例，較昨日新增1248例，其中本土病例7639例、境外移入個案724例。more...
總統府最近連續爆發疫情，總統府發言人張惇涵今天表示，總統府新增3名確診案例，分別為1名總統警衛室勤務人員、1名總統府工友及1名駕駛。這3名確診案例近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。more...
台北市議員戴錫欽今天表示自己確診，但他沒有明顯症狀，也將依規定居隔，辦公室持續改採網路及線上方式，服務不打烊。more...
台中市長盧秀燕傍晚證實，因接觸確診者居家隔離，包括市府顧問黃國瑋、新聞局長鄭照新也都被居隔。台中市政府今天說明，盧市長於4月26日下午1時接見訪客的行程中，有一名訪賓在今天PCR陽性確診，市長在快篩陰性後，已經立即返回住所進行居家隔離。more...
中央今天公布雲林縣本土確診個案68例，雲林縣衛生局表示，有7例已轉外縣市，確診數更新為61例，分布在斗六、西螺、斗南、北港、虎尾、褒忠、口湖土庫、大埤、元長、古坑、莿桐及麥寮等13鄉鎮市，1人無症狀、60人分別有喉嚨痛、咳嗽和發燒等輕症症狀。more...
桃園市今天增本土確診1452例，鄭文燦市長下午在防疫記者會表示，確診者較多的有台灣國際航電，25、26日兩天合計有150例確診其中133例為移工，市政府已經要求業者提出清消管理計畫，包括員工必須兩天一次快篩。另外信昌機械採檢614位有74名員工確診。more...
疫情變化快，屏東縣今新增63例本土確診與1例境外。國立屏北高中一名學生確診，由於學生搭公車通勤上下學，全校共匡列密列接觸者74人、遍布15個班級，全校暫停實體課程，5月2日恢復實體上課。屏北高中校園將全面大清消兩次。more...
嘉義縣今天新增22名確診案例，其中朴子國小、龍崗國小各有1名學童確診，連同日前南新國小2名學童確診，教育處統計，目前停止實體課程的班級有11班，受影響7校，含國小3校、4所幼兒園，確診共10人。more...
第19季SBL本周將移師板橋體育館進行最後兩天例行賽賽程，但因裕隆和九太科技有球員確診，恐影響賽程，中華籃協今天下午將召開會議，討論之後比賽如何進行。more...
中華職棒今天原定在天母球場進行中信兄弟、味全龍隊之戰，因賽前龍隊隊職員快篩發現陽性反應，聯盟依防疫應變計畫決定取消本場賽事，龍隊球員還在場內練習，不過兄弟球員還沒下巴士就全隊折返。more...
全國疫情持續升溫，逢甲大學昨傳出宿舍傳播鏈，今再確診30例，累積達到65例。逢甲大學今天下午宣布，校本部即日起至5月2日止，校本部大學部及研究所課程全面啟動混成教學模式，約2.1萬名學生可採實體上課或線上教學，教師依規到校授課。more...
文化部今（27）日以新聞稿表示，文化部長李永得因密切接觸可能確診者，已自行快篩陰性並進行居家自我隔離。more...
花蓮今天新增237人確診，其中社區感染有133人，佔比超過一半，縣府公布6個足跡熱點，呼籲曾前往者盡快快篩。more...
新竹縣今天新增110例陽性感染個案，大部分皆採居家照護，累積人數達275人，今天新增個案中近一半無症狀，衛生局表示因3+4政策上路，目前居隔人數已大幅減少，剩388人仍在居隔當中。more...
台南市今天新增確診達173例，首度破百，衛生局表示，為避免未來確診者眾多，民眾通報防疫專線可能會等待過久，今天起只要自行快篩陽性，就可以直接前往全市15家醫院做進一步的PCR檢測，不必再等通知。more...
桃園市最大的國小中山國小，今天稍早宣布，因學校確診班級已達10班，因此將從明日起全校停課7天，5月5日復課。more...
台中市長盧秀燕今天下午3時宣布，台中新增356例。校園群聚新增42例，其中逢甲大學福星宿舍區群聚今天增加30例，累計63例。more...
台中市警局繼第五、太平警分局有警員確診後，再有一間分局因疫情淪陷，第六警分局今確認，分局所轄一派出所警員，昨天喉嚨不舒服，前往醫院快篩、PCR，今早確認結果為陽性，該名警員已在家等候衛生局通知，另外與警員密集接觸的18人也居家隔離。more...
新竹市今天新增82名確診個案，市府衛生局指出，竹市今年以來已累積502名確診個案，0例重症，100%皆為輕症或無症狀個案，另有居家隔離1860人，康復出院93人。此外，目前仍有23校因確診持續停課或停班中。more...
高雄今天新增257例本土確診個案，市長陳其邁表示，中央今天公布高雄市268例，因6例是陽明海運自泰國回，這6例換境外，5例轉外縣市，所以是257本土個案。more...
嘉義縣今天新增22例確診，居隔陰轉陽21人、症狀採檢1人，全縣居家隔離87人，確診輕症居家照護32人，居隔新制3+4，首批296人解除隔離。more...
國內疫情持續升溫，單日個案直逼9千例，其中新增16例中重症個案，有14例中症，2例重症。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，1例重症個案為先前中症轉為重症。more...
國內新增8923例COVID-19確定病例，分別為8822例本土個案及101例境外移入，有84例為航班落地採檢陽性，確診個案中新增2例死亡。more...
嘉義市今天新增12例，卻也出現多間學校傳出有採檢陽性，嘉義高工有2名高三學生採檢陽性、嘉義女中1名兼課老師快篩陽性、興嘉國小1名3年級學生採檢陽性、崇文國小1名1年級學生採檢陽性；各校都已匡列同班師生，進一步採檢。more...
民進黨立委蘇巧慧今天表示，國會辦公室有人員快篩後，結果呈陽性，目前該人員正在前往PCR檢測的路上，她與辦公室其他人員快篩，皆呈陰性。more...
台中逢甲大學也傳出宿舍傳播鏈。逢甲大學昨新增18例確診，累計4月5日以來，共36例確診。台中市經發局市場科今傳出1名行政助理確診，已匡列3位密切接觸同仁進行居隔。more...
立委陳超明因服務團隊有幹部快篩陽性，包括他本人及國會辦公室、竹南服務處工作人員共9人即日起都改為居家辦公，目前等待PCR採檢結果。more...
基隆市消防局今天又傳出另一分隊有隊員確診，經調查這名隊員排了連假，是在休假期間染疫，初步了解沒有和其他隊員接觸，分隊出勤未受太大影響。more...
基隆市公車處有司機確診，確診司機在某分站單位開車，經PCR陽性確診，同站接觸相關接觸多名司機也都匡列居隔，市府緊急調度其他分站司機支援。more...
桃園市議員楊家俍26日晚間在臉書表示自己確診，目前居家照護中，也立即請服務處同仁快篩，幸好都為陰性，服務處將繼續提供服務。這也是繼劉勝全後，桃園第2名議員確診。more...
本土疫情持續攀升，衛生福利部今天到行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」，日前衛福部曾預估4月底單日確診數破...
台中市長盧秀燕傍晚證實，因接觸確診者居家隔離，包括市府顧問黃國瑋、新聞局長鄭照新也都被居隔。台中市政府今天說明，盧秀燕今...
雙北今日單日個案突破5千例，有萬人正在進行居家隔離，指揮中心宣布「3+4」方案，仍緩不濟急，許多基層忙翻，盼能夠改以新北...
國內今天本土個案增加8822例。針對台北市長柯文哲日前表示，若什麼都不做，5月7日將有1萬人確診，等到5月中旬台北單日確...
國內新增8923例COVID-19確定病例，分別為8822例本土個案及101例境外移入，有84例為航班落地採檢陽性，確診...
高雄市長陳其邁今天早上10點左右，就在市議會市政總質詢到一半臨時告假離席，當時正在質詢的市議員蔡武宏突然說，「主席，時間...
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