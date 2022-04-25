嘉義縣2學童確診 翁章梁爭取集檢所專責使用

嘉義縣今天新增13例確診COVID-19，其中2例學童，就讀的2個班級停課10天；因應嘉義縣老人人口多，嘉義縣長翁章梁要求中央同意控留縣內集中檢疫所20%床數，由縣府專責使用。

翁章梁下午召開線上記者會表示，嘉義縣新增13人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），3例為工廠確診案、7例為工廠案確診同住家人、另3例為主動篩檢確診。

翁章梁指出，其中2例確診者是國小學童，已匡列師生篩檢53人結果均陰性，所就讀的2個班級自4月22日起、停課10天，全校已完成清消；有關確診者公共場所足跡部分，嘉義縣配合中央政策不再公布。

翁章梁今天參加全國縣市首長防疫綜合討論視訊會議時表示，考量嘉義縣老人人口多，因應未來收治需求，特別向中央爭取如縣內疫情擴大，控留縣內集檢所20%床數，由嘉義縣全權調度使用。

另外，翁章梁表示，未來居家照護人數會越來越多，民眾須以平常心看待「確診」，因為每個人都可能被感染，鄰里間應互助、包容、體諒，不要獵巫標籤化。

翁章梁說，未來2至3週確診個案會達到高峰，家中有長輩、小孩都要特別注意，若感覺到自己有類似症狀就去買快篩試劑，隨時注意自身健康。

商品推薦