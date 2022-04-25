台東地檢署贓物庫1職員確診 即起至29日停收贓證物
台東地檢署贓物庫1名人員出現感冒症狀，到醫院檢驗，昨天接獲通知確診COVID-19，同事上班均全程戴口罩，有接觸的1名書記官居隔；受限人力，今天起1週內停收贓證物。
台東地方檢察署今天發布訊息表示，昨天晚間接獲通報有人員感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後即進行調查，並通知與確診者可能染疫期間曾有互動的人員共11人，今天上班前在法警室外由檢驗員協助快篩，均呈陰性。
另有32人今天進行採樣快篩，均呈陰性；同時地檢署在今天上午上班前，已將全部辦公室消毒完畢。
由於贓物庫人員染疫，另一名贓物庫人員居家隔離，收受贓證物人員不足，因此已通知司法警察機關，自今天起1週內（迄4月29日）停止收受贓證物。
此外，原訂於5月中旬與行政執行署花蓮分署共同公開拍賣某貪污治罪條例案件所查扣27條黃金事宜，因贓物庫同仁染疫及居隔，加上黃金拍賣細節繁瑣，另擇適當時間辦理。
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