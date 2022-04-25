確診新生兒送回診所 基市：專責醫院收治病況嚴重

基隆市2名收治在診所的新生兒因血氧過低送醫院無礙後送回診所，對於無法留院觀察，衛生局表示，新生兒專責醫院基本上都是收治病況嚴重，而這間診所頗具規模，相信可得到很好照護。

基隆市政府衛生局長吳澤誠下午在線上記者會指出，這間婦產科診所一名工作人員22日快篩陽性，通知診所後前往基隆醫院PCR核酸檢測，報告還沒出爐前，診所對18名新生兒快篩，其中有3名陽性，衛生局22日深夜介入處理直到23日凌晨，共PCR核酸檢測77人，診所也在23日關閉門診。

其中，包含3名快篩陽性新生兒在內有6名新生兒確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），另有新生兒室1名工作人員和1名確診新生兒的父親染疫，目前包含指標個案（快篩陽性工作人員）在內共有9人染疫，沒有新增個案。

6名新生兒中有2名轉送林口長庚醫院安置，另4名留在婦產科診所照護，媒體詢問，診所內2名新生兒因血氧濃度過低轉送醫院，雖檢測後血氧正常，但為何無法留院觀察，必須再送回診所照護？

吳澤誠回應，新生兒專責醫院並非普遍設立，北部只有幾個醫學中心才有，基本上都是收治病況嚴重的新生兒，而這間婦產科診所頗具規模，對於留在診所照護的4名確診新生兒，投入5名醫師和4名工作人員，不只投入人力，診所也有血氧儀等，相信4名新生兒會得到很好的照護。

若病況有變化會立即送到基隆長庚醫院處置，病況穩定後就會送回診所照護，如果在基隆長庚醫院出現重症變化，也會立即聯繫林口長庚醫學中心新生兒專責中心收治。

此外，基隆市長林右昌表示，基隆市今天新增337例個案，市府明天起會遵照中央訂定的原則，不再公布確診者足跡，除非有特殊足跡狀況，才會另行公布。

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