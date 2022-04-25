台南新增63確診 多一處軍營傳播鏈

台南市今天新增63名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，其中31人感染源疫調中，新出現1處軍營傳播鏈共5人確診，舊有傳播鏈中則以火鍋店職場衍生5名個案較多。

台南市長黃偉哲下午在市府線上防疫記者會表示，防疫工作就是要落實戴口罩、打疫苗，再加上用快篩，市府提醒民眾，快篩試劑要經由合法的藥商（局）販售，不能透過網路販售，因此不要輕信網路上揪團買快篩的說法，以免造成困擾。

台南市政府衛生局專門委員蔡玲珊說明今天新增個案資訊指出，63名個案中包含2個軍營確診個案共6名、5名火鍋店職場衍生個案、1名經小琉球旅遊團衍生個案、2名游泳池活動相關、1名由阿妹演唱會衍生之個案、1名仁德羽球館活動衍生個案、1名鹽水教會衍生至餐廳個案、3名科技廠職場接觸者、2名其他職場接觸者、3名校園接觸者，2名為確診者同住家人接觸者、5名具外縣市活動史，以及感染源疫調中個案31名。

今日公布個案於可傳染期間曾出入安南區全聯福利中心、北區和緯黃昏市場、新光三越台南中山店、Tea's原味柳營分店、星巴克長榮門市；昨日疫調中個案於台南市活動範圍包含新光三越台南西門店、老先覺麻辣窯燒鍋台南歸仁店、摩斯漢堡台南東寧店、南紡購物中心H&M門市。

蔡玲珊指出，今天新增的傳播鏈為軍營（B）共5人確診，而舊傳播鏈衍生個案中有些是在餐廳接觸、有些是在運動場館接觸，呼籲民眾若有外出用餐需求時，吃完東西就要馬上把口罩戴好，游泳或從事球類運動結束後，可能與他人有所接觸時，也應馬上戴口罩，降低感染機率。

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