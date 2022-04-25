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屏東增33例 累計居隔1429人、25名幼童染疫

中央社 / 屏東縣25日電

屏東縣政府今天公布新增33例COVID-19本土確診個案，累計25名5歲以下幼童染疫，無重症，已有3人解隔離。全縣居家隔離共有1429人。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，33例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案中，15例與之前確診個案相關，另有18例仍在疫調及追溯感染源中。截至昨天，居家隔離有1429人、已有68案符合居家照護，5歲以下累計共25例確診，無重症，已有3人解除隔離。

針對今天公布的確診者，足跡包括東大興食品、東港漁會、奇妙早餐店、元氣早餐潮州店、晨間廚房恆春店、迷客夏恆春店、順發3C潮州店、石心葬儀社、恆春天后宮、恆春鎮農會超市、九女口藥局、7-11東寧門市、阿香姨麵店、高山巖福德宮、大福將東港店、全家風車店、恆春鎮立游泳池等，已陸續清消。

屏東目前有18校24個班級停課，包括恆春工商、東港海事、屏東高工、明正國中、公正國中、東港高中國中部、恆春國中、餉潭國小、港東國小、東興國小、東光國小、東港國小、東隆國小、崇蘭國小、海濱國小、恆春國小、新庄國小、後庄國小。

此外，中央流行疫情指揮中心今天上午與各縣市政府召開視訊會議，討論縮短居家隔離3+4規劃，待專家會議後再公布完整版本，縣府也將配合政策。

新冠肺炎 COVID-19

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