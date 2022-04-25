花蓮增151例 縣府：院內感染占比大已趨平緩

花蓮今天新增151例COVID-19確診，自3月底至今累計1455人，由於慈濟醫院、部立花蓮醫院院內感染，占全縣確診人數很大比例，但目前已趨平緩，衛生局積極努力，希望不要有快速上升情形發生。

花蓮縣政府衛生局長朱家祥說明，花蓮今天新增151例是已收到通報的案例統計，也許會和中央公布數據不相同；從明天開始，不再對確診者給予案號，中央也定調，今天起不再公布確診者足跡。

不過，花蓮市冠羽羽球館有確診者足跡，因其為密閉式空間，縣府特別公告4月21日曾去過的民眾，主動至慈濟靜思堂廣場快篩站快篩。

花蓮確診人數累計1455人，平均密度高於新北等縣市，朱家祥回應媒體指出，花蓮慈濟醫院急診室、外科病房2波群聚延伸，至今累積281人，衛生福利部花蓮醫院延伸累積279人染疫；這兩家醫院延伸就有500多人染疫，占全縣確診人數很大比例，如今上升率已見平緩，衛生局仍會積極努力，希望不要有快速上升情形發生，以致影響醫療量能。

至於居家隔離天數，中央研議採「3+4」新制，縮短隔離天數及縮小匡列範圍，對此，縣府表示，制度沒有最好的，只有最適當的，會配合中央步調執行。

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