快訊

宜蘭+317 移民署收容所208人集體染疫

台北+1050 全市一半行政區確診數破百 大安區增最多

北市12萬生遠距上課...酷課雲竟當機了！教育局要罰廠商

新北檢觀護人室1員工確診 13名接觸者皆陰性

中央社 / 新北25日電

新北地檢署今天表示，觀護人室1名員工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），今天再新增2名接觸者共計匡列13人，其中1人因發燒接受核酸檢測（PCR）陰性，另12人快篩陰性。

新北檢今天發布訊息指出，觀護人室1名女性同仁23日出現類似感冒症狀，當天自行前往醫療院所進行PCR檢測，昨天接獲通知並通報採檢結果為陽性。

檢方表示，初步匡列11人（均為非密切接觸），今天新增2人反映曾和確診者接觸，其中1人因發燒在昨天下午到醫院採檢PCR結果陰性，其餘12人全數快篩陰性。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

台東地檢署贓物庫人員確診 全署43人快篩陰性

新北市林口、三重警分局 共3名員警確診居家隔離

《木曜》溫妮快篩陰性後爆發燒喉嚨痛　急做PCR：還是確診了

北市信義警分局派出所2警確診 全所快篩駐地清消

相關新聞

台北+1050 全市一半行政區確診數破百

中央流行疫情指揮中心宣布，北市今新增1050例本土及51例境外移入，年齡介於未滿10歲至90多歲之間，491名男性，60...

台鐵傳增10人染疫 累積總確診人數達43人

台鐵傳播練持續延燒，繼昨晚一名司機員PCR陽性確診後，台鐵緊急框列7人後，今再傳出又新增10人確診，包括七堵調車場、瑞芳...

宜蘭+317 移民署收容所208人集體染疫

宜蘭今天新增317名確診個案，比昨天的確診122案，翻倍飆升，確診者大多來自於移民署宜蘭收容所群聚案增加208名個案，縣...

高雄+123 市府公布足跡KTV、小吃部、健身房仍是夯點

高雄市今天新增123例本土確診個案，高雄市長陳其邁表示，隔離期間應轉陽25例，外縣市旅遊史7例，特定娛樂場所共5例，密切...

高雄今+123例 陳其邁：疫調仍可有效控管並找出感染源

高雄市今天新增123例本土確診個案，高雄市長陳其邁表示，隔離期間應轉陽25例，外縣市旅遊史7例，特定娛樂場所共5例，密切...

桃園+696！和碩累計694確診 鄭文燦籲職場定期快篩

桃園今天新增696例本土案例，和碩聯合龜山廠群聚持續擴大，今再新增105例，累計694例。市長鄭文燦表示，該群聚案幾乎為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。