新北檢觀護人室1員工確診 13名接觸者皆陰性

新北地檢署今天表示，觀護人室1名員工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），今天再新增2名接觸者共計匡列13人，其中1人因發燒接受核酸檢測（PCR）陰性，另12人快篩陰性。

新北檢今天發布訊息指出，觀護人室1名女性同仁23日出現類似感冒症狀，當天自行前往醫療院所進行PCR檢測，昨天接獲通知並通報採檢結果為陽性。

檢方表示，初步匡列11人（均為非密切接觸），今天新增2人反映曾和確診者接觸，其中1人因發燒在昨天下午到醫院採檢PCR結果陰性，其餘12人全數快篩陰性。

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