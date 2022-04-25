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基隆婦產科診所男嬰確診血氧低2度送醫 父盼轉院

中央社 / 基隆25日電

基隆市1名出生9天的男嬰確診COVID-19，男嬰因血氧濃度過低2度從診所轉送醫院，男嬰的父親心疼不已，希望能將寶寶轉送到設備完善的醫療院所照護。

基隆市有6名新生兒確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中2名轉送林口長庚醫院治療。留在婦產科診所的4名新生兒中，從昨天晚間至今天上午有2名新生兒因血氧濃度不穩送醫，其中1名出生才9天的男嬰還2度送醫。

男嬰2度送醫，男嬰的父親詹姓男子向中央社記者表示，昨天晚間10時許接到婦產科診所通知，寶寶血氧濃度介於85%至86%，需要家長陪同轉送醫院急診。

詹男指出，他抵達後，診所並未準備防護衣，要他直接抱著寶寶上救護車，急診室醫護檢查後，寶寶血氧正常也沒有發燒，但醫院沒有多餘病床無法收治，要他再將寶寶帶回診所觀察。

詹男表示，他接觸到寶寶也不知是否確診，醫護告知有戴口罩沒關係回家觀察即可。今天一早再接到診所來電，指稱寶寶連續檢測3次血氧濃度比昨天更低，只剩70%至80%，再度送醫檢測數值恢復正常，但醫院只有測血氧沒有其它檢測，寶寶無發燒又再度送回診所。

詹男說，他必需無時無刻與診所保持聯繫，瞭解寶寶身體狀況，讓他感到焦慮，希望能將寶寶轉送到設備完善的醫療院所，就算要家長在旁照護也可以，寶寶若出現狀況也可立即獲得治療。

他表示，從診所轉送到醫院一趟路程也要約20分鐘，萬一血氧濃度降到太低，他很擔心會來不及救回寶寶。

新冠肺炎 COVID-19

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