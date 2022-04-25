弱勢勞工陷染疫風險 立委籲政府關注
通膨疫情重壓弱勢勞工，外送員防疫也沒保障！時代力量立委陳椒華25日於記者會表示，如零工、無業者或租屋族等弱勢勞工在面對疫情、通膨等突發狀況時，政府應以補助等的方式協助他們度過難關。全國外送產業工會理事長陳昱安呼籲，政府應成立「外送防疫國家隊」，提供外送員防疫設備與津貼補助。
籲補貼弱勢勞工
陳椒華表示，二月下旬爆發俄烏戰爭，導致原油價格漲破100美元、國際糧價節節飆升，果菜、雞蛋與外食的費用都造成民眾生活更加拮据，更遑論弱勢勞工、低收入戶等族群的處境。
她指出，國內有接近50%家戶的年收入低於80萬，這些族群在面對疫情等突發性風險時，沒有足夠的應變能力，導致生活處境更加困難。陳椒華呼籲，政府應以補助方式來提供弱勢族群（如零工經濟的非典型就業者、無業者、租屋族等）的生活保障。
外送員需防疫物資
時代力量高雄市議員林于凱說，外送員是國家防疫的重要一環，但卻沒有防疫配套，導致他們身曝染疫風險。且一單外送薪資僅有40、50元的狀況，他們只能開快車搶單的「搏命演出」。
同時，平台業者不願意承認外送員是勞工，導致他們在職災、保險都沒有《勞基法》的保障。林于凱呼籲，應比照其他業別，建立外送員的定型化契約，並全面落實相關專法，排除不平等的勞雇關係。
盼減少現金交易
全國外送產業工會理事長陳昱安指出，藥師幫忙送藥有津貼與防疫措施，但面臨相同風險的外送員卻沒有相應的配套。他呼籲，徵求自願的外送員成立「外送防疫國家隊」，提供快篩試劑與防疫裝備，並祭出職災保障與防疫津貼。此外，平台業者或政府也能考量，確診者在使用外送平台時，不得選擇現金交易，以減少外送者與確診者的接觸。
記者會最後重申五大訴求，要求政府、業者要「疼惜咱的員工」（台語），訴求為：第一、提供弱勢勞工的生存保障；第二、呼籲業者因應通膨調漲薪資；第三、成立外送防疫國家隊；第四、呼籲政府重視派遣勞工的權益保障；第五、超商及量販店提供給員工椅子，有益勞工健康。
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