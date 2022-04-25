快訊

宜蘭+317 移民署收容所208人集體染疫

台北+1050 全市一半行政區確診數破百 大安區增最多

北市12萬生遠距上課...酷課雲竟當機了！教育局要罰廠商

北農9天97人確診 推6項人力備援應變措施

中央社 / 台北25日電

本土疫情延燒，台北農產運銷公司發言人路全利今天表示，統計自17日起迄今已有97人確診，為加強相關防疫措施和人力調度，已啟動「拍賣區併組拍賣」等6項應變措施因應。

台北市市場處長陳庭輝上週表示，北農曾發生大規模疫情，近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，已要求北農執行確認批發市場人員應接種第3劑疫苗規定，若因身體等因素未施打疫苗，須提出核酸檢測（PCR）陰性證明，並以人工辨識、註記。

路全利今天告訴中央社記者表示，統計自17日起至今天下午1時的最新衛生單位通報統計，北農確診者共計達97人。

其中，第一果菜市場工作有92例確診者，分別為員工62人、從業人員30人；第二果菜市場則有5例確診者，分別為員工1人、派遣工2人、從業人員2人。

由於台北市議員鍾小平今天指出，因應疫情變化，北農已通知產地減量供貨，但業者不篩檢只有員工篩沒用，認為打完3劑者仍應要做PCR，且市場工作人員不足，建議可找臨時工因應。

對此，路全利說明，北農現在規定營業日每天凌晨2時至上午7時進入批發市場須接種第3劑COVID-19疫苗，並出示小黃卡或健保卡證明，若因身體等因素而未施打疫苗者，則須提出快篩陰性證明或3日內核酸檢測（PCR）陰性證明，並以人工辨識、註記。

考量疫情衝擊人力，路全利指出，為維持拍賣作業順暢，北農已緊急規劃啟動6項人力備援應變措施，以確保大台北蔬果供應順暢。

首先，依拍賣區併組拍賣，填補暫時性拍賣人力空缺；其次，品項、時間分流，延長拍賣時間，降低同一時段到場人流；以及擴大預約交易，線上預訂媒合、無須現場看貨，減少人際接觸。

還有，調度曾擔任拍賣員的幹部和其他部門人員，支援拍賣作業；每日依市況調節第一市場到貨量，請產地分散至第二市場；另，徵詢退休拍賣員，召回協助理貨、拍賣作業。

路全利說，北農每天都會召開相關防疫會議討論、持續監控，針對人力變動，進行機動調度。

同時，持續加強防疫措施，包括「現場人員嚴格落實兩罩一套」、「拍賣場及辦公室每日清消」、「減少不必要之交談、互動」等，以確保防堵疫情和維持正常運作。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

周玉蔻PCR採檢到府服務 北巿議員：市府不能容許特權

返國探病奔喪14天內PCR、快篩9次 他嘆：鼻孔快戳爛

影／居隔改3+4？蔣萬安：公衛人力應從疫調轉輕重症分流

居隔改3+4？蔣萬安：公衛人力應從疫調轉輕重症分流

相關新聞

台北+1050 全市一半行政區確診數破百

中央流行疫情指揮中心宣布，北市今新增1050例本土及51例境外移入，年齡介於未滿10歲至90多歲之間，491名男性，60...

台鐵傳增10人染疫 累積總確診人數達43人

台鐵傳播練持續延燒，繼昨晚一名司機員PCR陽性確診後，台鐵緊急框列7人後，今再傳出又新增10人確診，包括七堵調車場、瑞芳...

宜蘭+317 移民署收容所208人集體染疫

宜蘭今天新增317名確診個案，比昨天的確診122案，翻倍飆升，確診者大多來自於移民署宜蘭收容所群聚案增加208名個案，縣...

高雄+123 市府公布足跡KTV、小吃部、健身房仍是夯點

高雄市今天新增123例本土確診個案，高雄市長陳其邁表示，隔離期間應轉陽25例，外縣市旅遊史7例，特定娛樂場所共5例，密切...

高雄今+123例 陳其邁：疫調仍可有效控管並找出感染源

高雄市今天新增123例本土確診個案，高雄市長陳其邁表示，隔離期間應轉陽25例，外縣市旅遊史7例，特定娛樂場所共5例，密切...

桃園+696！和碩累計694確診 鄭文燦籲職場定期快篩

桃園今天新增696例本土案例，和碩聯合龜山廠群聚持續擴大，今再新增105例，累計694例。市長鄭文燦表示，該群聚案幾乎為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。