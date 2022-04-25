北農9天97人確診 推6項人力備援應變措施
本土疫情延燒，台北農產運銷公司發言人路全利今天表示，統計自17日起迄今已有97人確診，為加強相關防疫措施和人力調度，已啟動「拍賣區併組拍賣」等6項應變措施因應。
台北市市場處長陳庭輝上週表示，北農曾發生大規模疫情，近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，已要求北農執行確認批發市場人員應接種第3劑疫苗規定，若因身體等因素未施打疫苗，須提出核酸檢測（PCR）陰性證明，並以人工辨識、註記。
路全利今天告訴中央社記者表示，統計自17日起至今天下午1時的最新衛生單位通報統計，北農確診者共計達97人。
其中，第一果菜市場工作有92例確診者，分別為員工62人、從業人員30人；第二果菜市場則有5例確診者，分別為員工1人、派遣工2人、從業人員2人。
由於台北市議員鍾小平今天指出，因應疫情變化，北農已通知產地減量供貨，但業者不篩檢只有員工篩沒用，認為打完3劑者仍應要做PCR，且市場工作人員不足，建議可找臨時工因應。
對此，路全利說明，北農現在規定營業日每天凌晨2時至上午7時進入批發市場須接種第3劑COVID-19疫苗，並出示小黃卡或健保卡證明，若因身體等因素而未施打疫苗者，則須提出快篩陰性證明或3日內核酸檢測（PCR）陰性證明，並以人工辨識、註記。
考量疫情衝擊人力，路全利指出，為維持拍賣作業順暢，北農已緊急規劃啟動6項人力備援應變措施，以確保大台北蔬果供應順暢。
首先，依拍賣區併組拍賣，填補暫時性拍賣人力空缺；其次，品項、時間分流，延長拍賣時間，降低同一時段到場人流；以及擴大預約交易，線上預訂媒合、無須現場看貨，減少人際接觸。
還有，調度曾擔任拍賣員的幹部和其他部門人員，支援拍賣作業；每日依市況調節第一市場到貨量，請產地分散至第二市場；另，徵詢退休拍賣員，召回協助理貨、拍賣作業。
路全利說，北農每天都會召開相關防疫會議討論、持續監控，針對人力變動，進行機動調度。
同時，持續加強防疫措施，包括「現場人員嚴格落實兩罩一套」、「拍賣場及辦公室每日清消」、「減少不必要之交談、互動」等，以確保防堵疫情和維持正常運作。
▪【疫情專題】4月24日新增本土5,092例、境外移入80例 無病歿
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
▪【QA整理包】確診了怎麼辦？秒懂居家照護資格、準備物品、解隔條件
▪【QA問答】打疫苗才進辦公室？快篩費用誰付？勞工權益一次看清楚
▪【QA問答】居家隔離、照顧者每天補助1千元 申請資格、方法總整理
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我該怎麼辦？ 10大常見疑惑
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言