防疫人員累垮「接電話接到哭」 柯文哲擬提供額外獎金
台北市長柯文哲今赴北市議會進行專案報告及備詢，由於多名北市議員正隔離中採視訊質詢；因應本土疫情嚴峻，議員王鴻薇、闕枚莎、吳志剛、陳炳甫為感謝基層人員辛勞，特獻花給北市衛生局、消防局、民政局，並呼籲柯文哲給予防疫基層更多獎金鼓勵。
在質詢前，議員王鴻薇、闕枚莎、吳志剛、陳炳甫分別獻花給衛生局、消防局、民政局長等人，以此對基層人員致上最大謝意。王鴻薇指出，許多任職在衛生局、消防局及民政系統等基層人員每天工時都10幾個小時，各區健康服務中心、社區關懷中心還有同仁接電話接到哭。
闕枚莎表示，健康服務中心每個人都超時工作，臉上掛著「黑眼圈」，因此要求在防疫期間除了原有的醫護加給外，也應給予基層防疫人員額外獎金，否則防疫人員難靠意志力及使命感撐下去；柯文哲表示，昨已宣布取消加班上限，工作多少時間就會給多少錢，至於額外獎金可另外研議。
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