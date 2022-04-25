4月25日足跡整理包／基隆公布9張活動史 台東涵蓋78處

指揮中心疫情記者會今（25）日延至下午4點30分舉行；此外，基隆市長林右昌稍早也預告，明日起不公布足跡。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知。
已不公布疫調足跡縣市：台北市、新北市、新竹市、新竹縣
改為公布足跡熱點縣市：台中市
【基隆市】｜【苗栗縣】｜【台中市】｜【南投縣】｜【高雄市】｜【屏東縣】｜【台東縣】
基隆市政府今天下午公布新增337名新冠肺炎本土個案，並公布23名確診者公共場所活動史。其中1名確診者連跑郵局、自來水公司、台電和欣隆天然氣公司。
苗栗縣今天新增29例新冠肺炎本土確診案例，這波疫情最多，遍及9個鄉鎮市，夜市、高鐵等地都有足跡。
台中市今本土個案新增201例，包括北區五權國中新增確診7例(3例教練、4例選手)；大里某長照機構新增7例，累積11例確診；某大學旅遊群聚新增4例確診；阿妹演唱會新增1例，台中累計42例。
南投縣陷於職場及家庭群聚感染，今天一口氣公布18例確診個案，特別是職場感染個案今日10例中，有5例是外縣市感染，追溯個案接觸史，發現確診者是與與同事長時間接觸，同餐共食，加上用餐時無法戴好口罩，且彼此近距離邊吃飯邊聊天。
高雄市今天新增123例本土確診個案，高雄市長陳其邁表示，隔離期間應轉陽25例，外縣市旅遊史7例，特定娛樂場所共5例，密切接觸者86例，共123例； 市府公布五大張包括KTV、釣蝦場、小吃部、賣場、健身房等確診者海量足跡。
屏東縣府今公布新增33例本土確診，其中有5名國小學童是在居隔期間陰轉陽。屏東縣國中小學童確診累計43人，其中9名解除隔離。
台東縣今日新增35名確診者，從疫調結果初步推論，有17例成功地區活動足跡者、6例為小吃部足跡重疊者延伸至同住家人、5例為同校或同工作場域同行唱歌感染、外縣市旅遊足跡及衍生有2例、1例與外縣市確診者接觸傳染、1例為台東軍人到外縣市受訓感染、3例感染源待釐清。
中央流行疫情指揮中心宣布，北市今新增1050例本土及51例境外移入，年齡介於未滿10歲至90多歲之間，491名男性，60...
台鐵傳播練持續延燒，繼昨晚一名司機員PCR陽性確診後，台鐵緊急框列7人後，今再傳出又新增10人確診，包括七堵調車場、瑞芳...
宜蘭今天新增317名確診個案，比昨天的確診122案，翻倍飆升，確診者大多來自於移民署宜蘭收容所群聚案增加208名個案，縣...
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