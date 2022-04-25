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4月25日足跡整理包／基隆公布9張活動史 台東涵蓋78處

聯合新聞網 / 綜合報導
台北車站疫苗施打站接種疫苗人潮。記者曾原信／攝影
台北車站疫苗施打站接種疫苗人潮。記者曾原信／攝影

指揮中心疫情記者會今（25）日延至下午4點30分舉行；此外，基隆市長林右昌稍早也預告，明日起不公布足跡。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知。

已不公布疫調足跡縣市：台北市、新北市、新竹市、新竹縣

改為公布足跡熱點縣市：台中市

【基隆市】【苗栗縣】【台中市】【南投縣】【高雄市】【屏東縣】【台東縣】



基隆市政府今天下午公布新增337名新冠肺炎本土個案，並公布23名確診者公共場所活動史。其中1名確診者連跑郵局、自來水公司、台電和欣隆天然氣公司。

基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對足跡是否重疊。圖／基市府提供
基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對足跡是否重疊。圖／基市府提供
基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對足跡是否重疊。圖／基市府提供
基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對足跡是否重疊。圖／基市府提供
基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對足跡是否重疊。圖／基市府提供
基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對足跡是否重疊。圖／基市府提供
基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對足跡是否重疊。圖／基市府提供
基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對足跡是否重疊。圖／基市府提供
基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對足跡是否重疊。圖／基市府提供
基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對足跡是否重疊。圖／基市府提供
基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對足跡是否重疊。圖／基市府提供
基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對足跡是否重疊。圖／基市府提供
基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對足跡是否重疊。圖／基市府提供
基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對足跡是否重疊。圖／基市府提供
基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對足跡是否重疊。圖／基市府提供
基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對足跡是否重疊。圖／基市府提供
基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對足跡是否重疊。圖／基市府提供
基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對足跡是否重疊。圖／基市府提供



苗栗縣今天新增29例新冠肺炎本土確診案例，遍及9個鄉鎮市，夜市、高鐵等地都有足跡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增29例新冠肺炎本土確診案例，遍及9個鄉鎮市，夜市、高鐵等地都有足跡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增29例新冠肺炎本土確診案例，遍及9個鄉鎮市，夜市、高鐵等地都有足跡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增29例新冠肺炎本土確診案例，遍及9個鄉鎮市，夜市、高鐵等地都有足跡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增29例新冠肺炎本土確診案例，遍及9個鄉鎮市，夜市、高鐵等地都有足跡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增29例新冠肺炎本土確診案例，遍及9個鄉鎮市，夜市、高鐵等地都有足跡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增29例新冠肺炎本土確診案例，遍及9個鄉鎮市，夜市、高鐵等地都有足跡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增29例新冠肺炎本土確診案例，遍及9個鄉鎮市，夜市、高鐵等地都有足跡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增29例新冠肺炎本土確診案例，遍及9個鄉鎮市，夜市、高鐵等地都有足跡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增29例新冠肺炎本土確診案例，遍及9個鄉鎮市，夜市、高鐵等地都有足跡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增29例新冠肺炎本土確診案例，遍及9個鄉鎮市，夜市、高鐵等地都有足跡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增29例新冠肺炎本土確診案例，遍及9個鄉鎮市，夜市、高鐵等地都有足跡。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天新增29例新冠肺炎本土確診案例，這波疫情最多，遍及9個鄉鎮市，夜市、高鐵等地都有足跡。



台中市今本土個案新增201例，包括北區五權國中新增確診7例(3例教練、4例選手)；大里某長照機構新增7例，累積11例確診；某大學旅遊群聚新增4例確診；阿妹演唱會新增1例，台中累計42例。

台中市今本土個案新增201例，市府公布足跡。圖／台中市政府提供
台中市今本土個案新增201例，市府公布足跡。圖／台中市政府提供
台中市今本土個案新增201例，市府公布足跡。圖／台中市政府提供
台中市今本土個案新增201例，市府公布足跡。圖／台中市政府提供
台中市今本土個案新增201例，市府公布足跡。圖／台中市政府提供
台中市今本土個案新增201例，市府公布足跡。圖／台中市政府提供



南投縣陷於職場及家庭群聚感染，今天一口氣公布18例確診個案，特別是職場感染個案今日10例中，有5例是外縣市感染，追溯個案接觸史，發現確診者是與與同事長時間接觸，同餐共食，加上用餐時無法戴好口罩，且彼此近距離邊吃飯邊聊天。

南投縣陷於職場及家庭群聚感染，今天一口氣公布18例確診個案及足跡。圖／南投縣政府提供
南投縣陷於職場及家庭群聚感染，今天一口氣公布18例確診個案及足跡。圖／南投縣政府提供



高雄市今天新增123例本土確診個案，高雄市長陳其邁表示，隔離期間應轉陽25例，外縣市旅遊史7例，特定娛樂場所共5例，密切接觸者86例，共123例； 市府公布五大張包括KTV、釣蝦場、小吃部、賣場、健身房等確診者海量足跡。

高雄市公布確診者足跡表。圖／市府提供
高雄市公布確診者足跡表。圖／市府提供
高雄市公布確診者足跡表。圖／市府提供
高雄市公布確診者足跡表。圖／市府提供
高雄市公布確診者足跡表。圖／市府提供
高雄市公布確診者足跡表。圖／市府提供
高雄市公布確診者足跡表。圖／市府提供
高雄市公布確診者足跡表。圖／市府提供
高雄市公布確診者足跡表。圖／市府提供
高雄市公布確診者足跡表。圖／市府提供



屏東縣府今公布新增33例本土確診，其中有5名國小學童是在居隔期間陰轉陽。屏東縣國中小學童確診累計43人，其中9名解除隔離。

屏東縣今新增33例，縣府公布相關足跡。圖／屏東縣府提供
屏東縣今新增33例，縣府公布相關足跡。圖／屏東縣府提供
屏東縣今新增33例，縣府公布相關足跡。圖／屏東縣府提供
屏東縣今新增33例，縣府公布相關足跡。圖／屏東縣府提供



台東縣今日新增35名確診者，從疫調結果初步推論，有17例成功地區活動足跡者、6例為小吃部足跡重疊者延伸至同住家人、5例為同校或同工作場域同行唱歌感染、外縣市旅遊足跡及衍生有2例、1例與外縣市確診者接觸傳染、1例為台東軍人到外縣市受訓感染、3例感染源待釐清。

台東今天增加新確診35例，衛生局疫調公布足跡請民眾注意。記者卜敏正／翻攝
台東今天增加新確診35例，衛生局疫調公布足跡請民眾注意。記者卜敏正／翻攝
台東今天增加新確診35例，衛生局疫調公布足跡請民眾注意。記者卜敏正／翻攝
台東今天增加新確診35例，衛生局疫調公布足跡請民眾注意。記者卜敏正／翻攝
台東今天增加新確診35例，衛生局疫調公布足跡請民眾注意。記者卜敏正／翻攝
台東今天增加新確診35例，衛生局疫調公布足跡請民眾注意。記者卜敏正／翻攝
台東今天增加新確診35例，衛生局疫調公布足跡請民眾注意。記者卜敏正／翻攝
台東今天增加新確診35例，衛生局疫調公布足跡請民眾注意。記者卜敏正／翻攝
台東今天增加新確診35例，衛生局疫調公布足跡請民眾注意。記者卜敏正／翻攝
台東今天增加新確診35例，衛生局疫調公布足跡請民眾注意。記者卜敏正／翻攝

新冠肺炎 COVID-19 足跡

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