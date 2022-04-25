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大溪區公所爆3人確診 區長：全所快篩陰業務洽公正常

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市大溪區公所傳出社會課、清潔工共3人確診。記者曾增勳／攝影
桃園市大溪區公所傳出社會課、清潔工共3人確診。記者曾增勳／攝影

桃園市疫情擴散，確診案例持續增加，繼桃園區公所傳出確診個案之後，大溪區公所今天上午也傳出社會課2人及清潔工1人確診，大溪區長陳聖義表示，最早是清潔工確診，社會課1名同仁密切接觸遭傳染，目前總共3人確診，該公所127人執行快篩皆呈陰性，公所內外及鄰近多功能運動場館都進行大清消，區公所業務運作正常，不影響民眾洽公。

陳聖義表示，區公所1名清潔工最早確診，1名社會課人員有密切接觸遭感染確診，另1名社會課人員辦公位置坐對面，因此染疫，目前全公所127名員工已在昨天快篩完畢，全數都呈陰性，區公所辦公場域裡外都已完成清消，並請同仁做自主健康管理，區公所業務正常運作，民眾可以照常洽公。

新冠肺炎 COVID-19

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