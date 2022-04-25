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太保工廠案持續延燒 嘉義縣今增13例確診

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣太保市工廠案持續延燒，縣府下午將開記者會說明。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣太保市工廠案持續延燒，縣府下午將開記者會說明。圖／嘉義縣府提供

嘉義縣今新增13人確診，其中3案是昨公布工廠確診案，今天衛生局公布案號；另10例，為工廠群聚案中，同住家人7例（2例案號未出）及3案主動篩檢確診。

縣長翁章梁於全國首長防疫綜合討論視訊會議中爭取，倘嘉義縣內疫情擴大，要求中央同意控留縣內集中檢疫所20%床數，由嘉義縣全權調度使用。

詳細內容下午3點，縣府將開直播記者會說明。

嘉義縣今增13例確診，環保局持續針對確診者足跡清消。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣今增13例確診，環保局持續針對確診者足跡清消。圖／嘉義縣府提供

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