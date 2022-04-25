快訊

快篩、疫苗、居隔自相矛盾 陳時中騎虎難下的防疫亂象

找不出病因？ 疑難雜症門診 揪出最常見3大疾病

聽新聞
test
0:00 / 0:00

周玉蔻到府採檢爭議 萬芳醫院改口：醫師送人評會懲處

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
資深媒體人周玉蔻昨日於臉書透露，台北市萬芳醫院家醫科主任林英欽到她家進行PCR採檢。聯合報系資料照
資深媒體人周玉蔻昨日於臉書透露，台北市萬芳醫院家醫科主任林英欽到她家進行PCR採檢。聯合報系資料照

深媒體人周玉蔻昨在臉書表示，北市衛生局安排北市萬芳醫院家醫科林英欽主任親自到她家到府採檢，但衛生局今早緊急澄清，否認主動安排。萬芳醫院起初表示是經衛生局同意才派人，稍早再度發出聲明，坦承是「醫師個人行為」。

據了解，林英欽主任為周玉蔻友人，因此才會親自做到府採檢服務。萬芳醫院表示，經了解，周玉寇自行聯繫林英欽主任，但林告知要經過衛生單主管機關同意才能配合到府採檢。

周玉寇表示自己有得到衛生主管的同意，林英欽主任考量假日行政報備流程人員沒有上班，因此致電詢問北市衛生局確認是否知道周玉蔻申請到府採檢情況，

萬芳醫院指出，衛生局當時回應說知道這件事情，考量周與林已經說好，以及防疫計程車缺乏等因素，才勉予同意醫師到府採檢，「但萬芳醫院從頭到尾都不知道這件事情，直到事件爆發後才緊急了解」。

萬芳醫院表示，依照正常流程，醫師需做院內報備，告知要離開醫院做醫療行為，坦承此次事件林英欽主任的行為有瑕疵，不符合法規。

針對林英欽主任後續的懲處，萬芳醫院表示，首先會在醫師大型會議上，再次重申相關事件應遵守的法規流程，並請所有醫師配合，針對該醫師個人行為，將交由人評會檢視是否違法醫療法並做懲處。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

周玉蔻堅稱沒確診 新北聯醫回應：經過中央實驗室認證

議員轟周玉蔻耍特權 北市衛生局：是周玉蔻自己聯絡的

4月25日疫情整理包／周玉蔻曝沒確診遭聯醫打臉 台鐵傳司機員中鏢

周玉蔻VIP到宅採檢羅生門？萬芳醫院：北市衛生局同意

相關新聞

獨／周玉蔻怒罵網友堅稱「沒感染」 莊人祥提兩種可能

資深媒體人周玉蔻昨臉書貼文自爆萬芳醫院家醫科主任親自到府採檢引發特權爭議，今上午又在臉書發表「獨家重大宣布」，貼出二度P...

周玉蔻稱沒確診質疑「檢體遭感染」新北聯醫秀兩次檢驗Ct值

媒體人周玉蔻今日在臉書表示，自己昨日在台北萬芳醫院採檢結果為陰性，質疑新北市立聯合醫院將她檢體感染。對此，新北聯醫指出，...

周玉蔻染疫6天後...自揭「根本沒有確診」 稱有證據：PCR檢體被汙染

媒體人周玉蔻20日自述採檢PCR陽性確診消息，就醫前採檢無症狀，初步疫調匡列22人居家隔離。不過，今（25）日上午周玉蔻再於臉書獨家揭露重要訊息，直指自己「根本沒有確診」。 周玉蔻今早9點在臉書

周玉蔻到府採檢爭議 萬芳醫院改口：醫師送人評會懲處

深媒體人周玉蔻昨在臉書表示，北市衛生局安排北市萬芳醫院家醫科林英欽主任親自到她家到府採檢，但衛生局今早緊急澄清，否認主動...

居隔3+4？ 記者會下午4時30分後召開 時間未定

本土疫情直線上升，昨突破五千大關，且截至昨為止已有7.9萬人執行居家隔離。而居家隔離是否縮短為「三加四」，指揮中心下午舉行記者會，但因需與縣市開會，記者會時間未定，由指揮官陳時中對外說明。

周玉蔻堅稱沒確診 新北聯醫回應：經過中央實驗室認證

資深媒體人周玉蔻日前在新北聯合醫院做PCR遭驗出陽性，不過她今在臉書發文表示，萬芳醫院為她重做檢測結果為陰性，新北聯醫在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。