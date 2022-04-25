周玉蔻到府採檢爭議 萬芳醫院改口：醫師送人評會懲處
深媒體人周玉蔻昨在臉書表示，北市衛生局安排北市萬芳醫院家醫科林英欽主任親自到她家到府採檢，但衛生局今早緊急澄清，否認主動安排。萬芳醫院起初表示是經衛生局同意才派人，稍早再度發出聲明，坦承是「醫師個人行為」。
據了解，林英欽主任為周玉蔻友人，因此才會親自做到府採檢服務。萬芳醫院表示，經了解，周玉寇自行聯繫林英欽主任，但林告知要經過衛生單主管機關同意才能配合到府採檢。
周玉寇表示自己有得到衛生主管的同意，林英欽主任考量假日行政報備流程人員沒有上班，因此致電詢問北市衛生局確認是否知道周玉蔻申請到府採檢情況，
萬芳醫院指出，衛生局當時回應說知道這件事情，考量周與林已經說好，以及防疫計程車缺乏等因素，才勉予同意醫師到府採檢，「但萬芳醫院從頭到尾都不知道這件事情，直到事件爆發後才緊急了解」。
萬芳醫院表示，依照正常流程，醫師需做院內報備，告知要離開醫院做醫療行為，坦承此次事件林英欽主任的行為有瑕疵，不符合法規。
針對林英欽主任後續的懲處，萬芳醫院表示，首先會在醫師大型會議上，再次重申相關事件應遵守的法規流程，並請所有醫師配合，針對該醫師個人行為，將交由人評會檢視是否違法醫療法並做懲處。
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