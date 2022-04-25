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周玉蔻染疫6天後...自揭「根本沒有確診」 稱有證據：PCR檢體被汙染
媒體人周玉蔻20日自述採檢PCR陽性確診消息，就醫前採檢無症狀，初步疫調匡列22人居家隔離。不過，今（25）日上午周玉蔻再於臉書獨家揭露重要訊息，直指自己「根本沒有確診」。
周玉蔻今早9點在臉書發布消息，指出「台北萬芳醫院昨天為我進行的PCR篩檢，最新結果，陰性！還我清白，也驗證了我前後做了10次快篩全都陰性的原因，是我根本沒有確診！」
周玉蔻表示她有充分證據證明新北聯醫在進行她的PCR檢測時，「不小心將她的檢體感染了」，她聲明並無責怪新北聯醫及防疫基層工作人員之意，「但是新北防疫人員人手不足、指揮系統混亂，是事實！」
文末，她也建議新北防疫需重新部署，PCR檢測中心和儀器要徹底清消，以防再有與她相同PCR檢體遭汙染的烏龍個案出現。
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