4月25日疫情整理包／周玉蔻曝沒確診遭聯醫打臉 台鐵傳司機員中鏢

媒體人周玉蔻20日自述採檢PCR陽性確診消息，就醫前採檢無症狀，初步疫調匡列22人居家隔離。不過，今（25）日上午周玉蔻再於臉書獨家揭露重要訊息，直指自己「根本沒有確診」。 周玉蔻今早9點在臉書

2022-04-25 10:06