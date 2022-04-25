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每天30分鐘強化心肺！專家教居家能做的有氧運動增強免疫力

衝醫院恐更危險 急診醫學會給「4類人篩檢指引」看圖就懂

4月25日疫情整理包／周玉蔻曝沒確診遭聯醫打臉 台鐵傳司機員中鏢

聯合新聞網 / 綜合報導
周玉蔻今天表示自己沒確診。 聯合報系資料照／記者賴佩璇攝影
周玉蔻今天表示自己沒確診。 聯合報系資料照／記者賴佩璇攝影

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


媒體人周玉蔻今日在臉書表示，自己昨日在台北萬芳醫院採檢結果為陰性，質疑新北市立聯合醫院將她檢體感染。對此，新北聯醫指出，周玉蔻20日至新北聯醫採檢PCR，同一檢體經兩台不同機器檢驗2次，結果均為陽性、Ct值29.3。more...


本土疫情也燒入台鐵，昨晚（24日）傳一名台鐵司機員發燒，自行前往醫院進行PCR檢測，最後陽性確診，台鐵緊急匡列7名接班的司機員運轉室人員進行篩檢，台鐵表示目前不影響車班營運。more...

新冠肺炎 COVID-19 周玉蔻

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