桃園大竹所確診分局有人隔離 同所員警卻繼續上班引怨

桃園市大竹派出所3天內兩主管相繼確診，其中所長曾到蘆竹分局洽公，與2名科室人員沒戴口罩聊天，2人也因而被匡列居隔，但大竹所僅匡列6名「同車巡邏」員警，所內基層怨同室辦公、同桌吃飯風險更大，卻不能返家隔離。

警察局長陳國進回應，疫調匡列均是循中央規範，有無戴口罩是依據之一，可以理解同仁憂心染疫風險，已經加強要求所內避免共餐，非飲食期間也要全程戴口罩，將要求全市分局比照辦理。

據了解，大竹所長18日曾赴分局洽公，過程中有接觸秘書室主任及新聞承辦人，3人脫口罩泡茶，所長確診後，2人因而被匡列居家隔離7天。

基層指出，派出所內是團體生活，儘管沒有同車巡邏、同桌飲食，但在所內與主管互動頻繁，雖然昨天全所PCR均為陰性，但今天就有人轉陽，病毒明顯有潛伏期，質疑分局2人僅因所長洽公就可以匡列，派出所卻只匡列同車巡邏6人，明顯不足。

警察局長陳國進指出，大竹所全員36人，今天下午再新增匡列4人，目前剩22人含一副所長上班，部分勤務將由毗鄰的南竹所支援，也會請保安大隊加強留意街頭治安，目前人力調度沒問題。

針對匡列不公疑慮，陳國進說明，警方疫調匡列是根據中央標準，其中一項就是未戴口罩，而秘書室2警因為是脫口罩泡茶聊天，才會被列入。

陳國進表示，疫情嚴峻，多數同仁雖接種滿3劑疫苗，仍不能鬆懈，今天稍早已赴大竹所視察，要求暫停使用泡茶區，同仁執勤時除用餐外要全程戴好口罩，進食時也要各自保持距離，明天晨報時也會向全市各分局加強宣導，盼減緩同仁擔憂。

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