宜蘭曝3頁確診足跡 新光保全宜蘭駐區、大溪漁港又上榜

宜蘭今天新增122例確診個案，疫情嚴峻，個案數首度破百，縣衛生局公布確診者足跡如下：

案45927-4月9日上午7時30分至7時35分在水香澤國(外帶)（羅東鎮復興路二段119號）；9日下午5時30分至5時35分在白糖粿販賣所(外帶)（羅東鎮中山路三段181號）；9日晚上6時20分至6時35分在老眷村川味牛肉麵(外帶)（宜市民權新路473號）。10日上午7時30分至7時35分在麥當勞羅東興東店(外帶)（興東路73號）；10日上午7時40分至7時45分在拉亞漢堡羅東成功店(外帶)（興東南路133號）；10日晚上7時14分至8時25分搭乘台鐵562車次(羅東-花蓮)。12日下午5時30分至晚上8時25分搭乘台鐵439車次第9車廂(花蓮到羅東)。

案43700-4月18日至4月20日上午5時30分至12時30分在羅東鎮中正街市場（羅東鎮中正街50號）。

案43170-4月17日晚上7時31分至8時45分在何口田鍋物(羅東鎮公正路499號)；17日晚上11時至凌晨4時在星聲代KTV(羅東鎮中正北路30號2樓)。18日上午9時在東龍不動產(羅東鎮興東南路65號)；18日晚上6時48分至9時在角烙咖啡(羅莊街425號)，19日上午9時後在東龍不動產。

案43708-4月18日上午7時20分在東澳火車站，19日上午7時20分在東澳火車站。

案44905-4月17日至4月18日上午11時至晚上7時30分在大溪漁港。

案43702-4月20日晚上6時至6時20分在全家便利商店宜蘭學府店（宜市女中路三段239號）、直直滷加熱滷味(外帶)（宜中路49號）。

案43713-4月18日至4月20日上午9時至11時在萬通輪胎企業社(壯圍鄉美功路1段99號)。18日下午2時14分統一超商圓達門市(礁溪路7段65、69號)；18日晚上7時23分在金酒殿菸酒有限公司(宜市黎明二路368巷131號)；20日下午5時7分在百司特輪胎行(礁溪路3段318號)；20日下午5時19分在利群美食(礁溪鄉中山路2段88號)。

案43699-4月17日上午9時至9時30分在度咕早午餐店(冬山路一段1020號)，4月19日凌晨3時至3時30分在老將自助餐(礁溪路二段128號)。

案43704-4月17日中午12時至12時40分在蘇澳鎮阿水肉羹小吃部（中原路10巷17號），18日上午8時10分至9時10分在東澳社區發展協會（蘇花路三段139巷8弄8號）；18日晚上6時至6時30分在麗秋小吃部（蘇花路三段158號1樓），19日上午8時10分至8時30分在東澳社區發展協會。

案43712-4月19日上午11時至12時在頭城麻醬麵蛤蠣湯宜蘭分店（宜蘭市女中路三段627號）；19日上午11時30分至11時45分在宜蘭動物醫院（宜蘭市宜興路一段15號），20日上午10時至10時30分在康是美礁溪門市（德陽路25號）。

案46725-19日上午8時至8時15分在仁康藥局（頭城鎮纘祥路79之1號），20日晚上8時至8時10分在喜互惠生鮮超市頭城店（頭城鎮開蘭路339號）。

案43720-4月19日上午8時40分至9時40分在新光保全宜蘭駐區(羅東鎮公正路50號4樓)；19日中午12時至12時45分在排骨大王(羅東鎮公正路43號)；19日中午12時45分至下午1時在COMEBUY羅東站前店(公正路44號)；19日下午1時至2時在新光保全宜蘭駐區；19日下午5時40分至晚上7時在新光保全宜蘭駐區；19日晚上7時至7時10分在排骨大王，20日上午8時至9時40分在新光保全宜蘭駐區；20日上午9時40分至9時45分在全家羅東鑫復興店(復興路二段266號)；20日上午9時50分至10時10分在無名早餐店(羅東鎮復興路二段236號)；20日上午11時10分至11時15分在無名雜貨店(羅東鎮民權路39號)；20日中午12時至13時在7-11聖博門市(羅東鎮南昌街51-2號)；20日下午1時至1時45分在新光保全宜蘭駐區；20日下午5至5時1分在無名鐵工廠(冬山鄉保聖路41號)，20日下午5時30分至晚上7時在新光保全宜蘭駐區。

案43717-4月18日上午10時30分至晚上6時50分在挪亞方舟（五結鄉中正路一段230號），18日晚上7時15分至7時30分在上品佑食堂（羅東鎮復興路二段111號）；18日晚上7時40分至9時50分在挪亞方舟，19日上午11時至11時10分在越南雞肉粥（羅東鎮民生路公正路口）；19日下午3時40分至3時45分在北海道菓子烘焙坊（羅東鎮民權路213號）；19日晚上7時至7時30分在湯蒸火鍋（五結鄉光榮北路199號）。

案47660-4月18日中午12時45分至13時15分在何嘉仁羅東分校（純精路三段189號）；18日下午1時20分至2時在台灣中小企銀羅東分行（中正北路15號）；18日下午3時40分至4時20分在何嘉仁羅東分校，19日中午12時45分至13時15分在何嘉仁羅東分校，20日下午3時至3時35分在7-11潤昌門市(羅東鎮中山路四段197號)，20日下午3時40分至4時20分在何嘉仁羅東分校。

案41648-4月14日上午7時30分至9時在礁溪鄉弘爺漢堡(和平路47號)，15日下午4時30分在宜蘭轉運站(國光客運回南港)，17日晚上6時40分在南港轉運站(國光客運回礁溪轉運站)，18日上午8時30分至9時在礁溪鄉弘爺漢堡(和平路47號)，19日上午7時30分至8時在礁溪鄉弘爺漢堡。

案39490-4月18日下午5時至6時在全家便利商店羅東倉前店(興東路161號)、凱茜美語補習班(興東路185號)。

案49011-4月19日上午9時至11時30分在基督徒宜蘭禮拜堂(宜市舊城東路20號)。

案46724-4月19日上午11時至晚上9時在神腦國際宜蘭中山門市(中山路三段105號)。 宜蘭公布確診者足跡，包括羅東鎮公正路排骨大王、新光保全宜蘭駐區、挪亞方舟餐廳等地，台北人愛來買魚大溪漁港也再度上榜。圖／衛生局提供 宜蘭公布確診者足跡，包括羅東鎮公正路排骨大王、新光保全宜蘭駐區、挪亞方舟餐廳等地，台北人愛來買魚大溪漁港也再度上榜。圖／衛生局提供 宜蘭公布確診者足跡，包括羅東鎮公正路排骨大王、新光保全宜蘭駐區、挪亞方舟餐廳等地，台北人愛來買魚大溪漁港也再度上榜。圖／衛生局提供

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