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基隆男子酒駕肇事拒測帶到醫院查出確診 篩檢8警

中央社 / 基隆24日電

基隆李姓男子昨天酒駕自撞護欄拒絕酒測被帶到醫院抽血時，發現李男是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，警方即啟動緊急應變措施，要求8名員警請休在家自主健康管理。

警方今天發布新聞稿表示，基隆市麥金路段昨天深夜11時許發生一起自小客車自撞通事故，基隆市警察局第四分局安樂派所獲報前往處理時，發現27歲李男渾身散發濃烈酒氣且神智不清。

警方調查，李男在麥金路與樂利三街口擦撞護欄後，仍持續行駛直至麥金路段再度肇事後才停車，警方到場時，李男不僅拒絕配合實施呼氣酒測且出現脫序行為，員警將他帶往衛生福利部基隆醫院欲強制抽血檢驗，醫護人員插入健保卡時，發現李男是核酸檢測（PCR）陽性確診者。

警方初步瞭解，李男22日已知採檢結果為陽性，但肇事當時他是被列為自主健康管理對象，尚未改列居家隔離。李男抽血檢驗經換算後，酒測值高達每公升1.29毫克，被依公共危險罪送辦，經檢察官視訊複訊後飭回。

基隆市第四警分局分局長陳啓明得知後，立即啟動緊急應變措施，除進行環境清消，並要求安樂派出所、偵查隊共8名處理此案員警，交接班時勿再與他人接觸並免除勤務，規劃輪休或請休在家自主管理，待快篩及PCR檢測為陰性再返回工作崗位。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新冠肺炎 COVID-19 基隆 酒駕

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